Subaru Levorg 2021 thay đổi toàn diện

Tại Nhật Bản, có 3 phiên bản Subaru Levorg 2021 được cung cấp gồm: GT, GT-H, STI Sport. Mỗi phiên bản đều có tùy chọn gói EyeSight X, khi đó sẽ được đổi tên thành GT EX, GT-H EX và STI Sport EX.

Nền tảng mới cho phép Subaru Levorg 2021 có không gian rộng hơn, với chiều dài đạt 4.755 mm (hơn 65 mm so với phiên bản cũ), trục cơ sở cũng được kéo dài thêm 20 mm thành 2.670 mm. Sự nâng cấp này sẽ tăng thêm thoải mái cho không gian hàng ghế sau và khu vực cốp xe cũng tăng kích thước từ 522 lên 561 lít

Subaru Levorg 2021 vẫn có thiết kế kiểu xe Wagon

Một nâng cấp quan trọng khác trên Subaru Levorg 2021 nằm ở hệ thống EyeSight thế hệ mới. Gói trang bị EyeSight của Subaru tại Nhật Bản gồm công nghệ an toàn 360 được biết sẽ tăng tính hiệu quả khi lái xe ngoài đời thực. Thêm vào đó, nhà sản xuất cũng cung cấp gói trang bị EyeSight X có thể tạo bản đồ 3D chi tiết tương tự khả năng của xe tự lái cấp độ 2.

Thế hệ thứ hai Subaru Levorg 2021 trang bị khối động cơ mới, thông số 1.8 lít Turbo 4 xi-lanh boxer phun xăng trực tiếp, công suất sản sinh 174 mã lực tại 5.200-5.600 vòng/phút và 300 Nm ở dải vòng tua 1.600 đến 3.600 vòng/phút.

Nội thất được thiết kế lại hiện đại với màn hình giải trí cỡ lớn ở giữa

Đi cùng với khối động cơ là trang bị hộp số tiêu chuẩn mới CVT Lineartronic được Subaru giới thiệu mới đến 80%. Hộp số mới sẽ tăng tỉ số truyền để cải thiện cảm giác lái. Tất nhiên đi cùng với đó cũng là trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn cho tất cả phiên bản. Mức tiêu hao nhiêu liệu của Levorg 2021 được Subaru công bố ở mức 7.3l/100 km (số liệu đo bởi WTLC).

Thời điểm ra mắt chính thức của Subaru Levorg 2021 là 15.10, tuy nhiên khách hàng tại Nhật Bản có thể đặt trước mẫu xe này từ ngày 20.8.