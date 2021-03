Tất tần tật về VinFast VF e34 bạn nên biết trước khi đặt cọc xe

VinFast VF e34 có phải là ô tô điện đầu tiên bán ra tại Việt Nam?

VF e34 không phải là xe điện đầu tiên bán tại Việt Nam bởi trước đó đã có một vài mẫu ô tô điện được các đại lý tư nhân nhập về bán nhưng đây là chiếc ô tô điện đầu tiên được thương mại hóa và bán chính hãng tại thị trường Việt Nam.

VinFast VF e34 có phiên bản chạy xăng không?

VinFast VF e34 là chiếc xe duy nhất trong bộ 3 xe điện VinFast tiết lộ không có phiên bản chạy xăng. Xe được biết đến lần đầu vào tháng 1 với tên mã VF31. Hai mẫu xe VF32, VF33 thuộc phân khúc cao cấp hơn sử dụng 2 động cơ điện với phạm vi hoạt động trên 500 km sẽ trình làng sau và có thêm biến thể chạy động cơ đốt trong.

Giá ưu đãi đặt trước 590 triệu đồng khi mua VinFast VF e34 áp dụng tới khi nào? Giá đã bao gồm VAT chưa?

Giá ưu đãi đặt trước rẻ hơn giá niêm yết 100 triệu đồng của VinFast VF e34 chỉ áp dụng từ nay tới 30.6.2021 đã bao gồm VAT và tặng 1 năm miễn phí thuê pin. Có thể mua e34 rẻ hơn khi chuyển đổi từ xe cũ chạy xăng dầu sang xe điện thông qua dịch vụ đổi cũ lấy mới với mức khấu trừ 30 triệu đồng từ quỹ Vì tương lai Xanh. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể áp dụng một số phiếu giảm giá do Vingroup phát hành có hiệu lực khi mua xe VinFast (nếu có) để giảm giá xe.

Giá 690 triệu đồng, đặt trước 590 triệu đồng của VF e34 có bao gồm pin không?

Không. Mức giá trên của VinFast chưa bao gồm hệ thống pin nhiên liệu. Tuy nhiên, mỗi xe bán ra đều được đi kèm gói pin lithium-ion dung lượng 42kWh cho khả năng vận hành tối đa 300 km mỗi lần sạc đầy. Xe có thể chạy được tối đa 180 km chỉ với 15 phút sạc tại trạm sạc nhanh. Khách hàng buộc phải trả chi phí thuê pin hàng tháng là 1,45 triệu đồng.

Giá thuê pin của VinFast VF e34 có cố định không? có tăng giá theo thời gian không?

Theo công bố của VinFast phí thuê pin hàng tháng là cố định, trọn đời xe. Khách hàng chỉ phải trả thêm 998 đồng/km tính từ km 1.400 mỗi tháng. Chi phí này không bao gồm tiền điện sạc pin.

Thời gian sạc đầy pin VF e34 tại nhà hoặc trạm sạc chậm là bao nhiêu?

Thời gian sạc đầy pin xe VinFast VF e34 tại nhà hoặc tại trạm sạc dao động trong khoảng 8-10 giờ.

Khi pin VF e34 "chai" VinFast có hỗ trợ thay thế không? Khi nào thì được thay pin?

VinFast sẽ thay thế pin khi khả năng tiếp nhận sạc của pin xuống dưới mức 70%. Việc thay thế hoàn toàn miễn phí suốt vòng đời xe vì khách hàng chỉ thuê pin.

VinFast VF e34 có phiên bản chạy được 500 km mỗi lần sạc không?

Hiện tại VinFast chỉ có phiên bản e34 chạy tối đa 300 km mỗi lần sạc. VinFast cho biết đang cân nhắc phương án thêm tùy chọn pin lớn hơn trong tương lai.

VinFast VF e34 tiêu thụ bao nhiêu tiền điện mỗi km?

Theo tính toán của VinFast, nếu tính theo giá điện sinh hoạt bậc 5 là 3.117 đồng/kW thì VF e34 tiêu thụ 484 đồng/km với mức tiêu hao năng lượng trung bình 15,52 kW.100 km. Với những gia đình sạc pin tại nhà có nhu cầu sử dụng điện thấp chi phí này sẽ thấp hơn.

Động cơ VF e34 bao nhiêu mã lực có khỏe và bền không?

VinFast VF e34 sử dụng động cơ có công suất tối đa 147,5 mã lực, mô men xoắn 242 Nm. Động cơ điện có thể đạt mô-men xoắn tức thì nên rất khỏe. Thông thường động cơ điện bền hơn động cơ đốt trong do không gặp các vấn đề liên quan đến truyền động phức tạp.

Việc bảo dưỡng, nuôi xe VinFast VF e34 có tốn kém không?

Xe điện không phải bảo dưỡng nhiều như xe động cơ đốt trong chi phí bảo dưỡng cũng thấp hơn. Trung bình nếu đi dưới 1.400 km mỗi tháng chi phí vận hành của VF e34 không quá 2 triệu đồng. Những chi phí khác ngoại trừ bảo dưỡng như bến bãi đỗ xe tương đương xe truyền thống.

VinFast VF e34 có an toàn không?

VinFast chưa công bố tiêu chuẩn an toàn của VF e34 nhưng cho biết xe sẽ được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn nhất hiện nay như 6 túi khí, phanh chống bó cứng ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, giám sát áp suất lốp, khóa xe tự động khi xe di chuyển, căng đai khẩn cấp ghế trước, cảnh báo cài dây an toàn cả hai hàng ghế.

VinFast VF e34 có thông minh không?

So với phân khúc, VinFast tích hợp cho VF e34 khá nhiều tính năng thông minh như cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía trước/phía sau, camera sau, giám sát xung quanh, đèn pha tự động thích ứng. Ngoài ra, xe có thể cập nhật phần mềm từ xa, định vị vị trí, cập nhật thông số xe, thông số hành trình, tự động chuẩn đoán, cảnh báo hay nhắc lịch bảo dưỡng, tìm trạm sạc, đại lý, điều khiển bằng giọng nói...

VinFast VF e34 là SUV hạng C hay B?

Theo công bố của VinFast VF e34 là xe đa dụng hạng C. Tuy nhiên, kích thước xe chỉ tương đương xe hạng "B+".Đem thắc mắc này hỏi VinFast, đại diện hãng xe Việt cho biết việc xếp VF e34 là xe SUV hạng C còn dựa trên trang bị và tính năng bên cạnh kích thước. Hiện tại chưa có thông số dung tích bên trong khoang cabin nhưng rất có thể khoang cabin e34 tương đương nhiều mẫu xe hạng C vì thường xe điện tối ưu hơn nhờ không mất diện tích cho động cơ và bình xăng.

Sạc xe VinFast VF e34 ở đâu? Khi đi đường dài thì phải làm thế nào?

VinFast cho biết từ nay tới cuối năm 2021 sẽ lắp đặt khoảng 40.000 cổng sạc trên cả nước, tương đương hơn 2.000 trạm sạc. Trong đó, các trạm sạc sẽ tập trung ở các thành phố lớn và dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hay khu đông dân cư. Kết hợp với tính năng sạc nhanh dự kiến người mua xe VF e34 sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề pin.

VinFast bảo hành VF e34 trong bao lâu?

Khác với xe xăng, VinFast bảo hành xe điện VF e34 tới 10 năm đây gần như là trọn vòng đời 1 chiếc xe hơi mà người bình thường sử dụng.