Thái Lan bác bỏ đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô

Trước đó, căn cứ vào tình hình kinh doanh ảm đạm của các hãng xe cũng như sức mua ô tô tại Thái Lan giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , Hiệp hội các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đã đề xuất 3 giải pháp hỗ trợ ngành ô tô vượt qua giai đoạn khó khăn, trong đó có việc giảm thuế ô tô

Cụ thể, FTI đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô đến hết năm 2020; triển khai chương trình đổi xe cũ lấy xe mới với khoản hỗ trợ 100.000 baht từ Chính phủ và lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Những đề xuất này được FTI đưa ra vào đầu tháng 5.2020, các nhà sản xuất ô tô hy vọng nếu được thông qua sẽ tạo động lực vực dậy thị trường ô tô Thái Lan trong khoảng thời gian còn lại của năm 2020.

Người tiêu dùng Thái Lan “vỡ mộng” mua ô tô giảm giá sau đại dịch Covid-19 Ảnh: Bangkokpost

Tuy nhiên, theo tờ BangkokPost đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô đến hết năm 2020 của FTI đã không được Cục Quản lý Thuế tiêu thụ đặc biệt (thuộc Bộ Tài chính Thái Lan) chấp thuận.

Theo ông Patchara Anuntasilpa, người đứng đầu Cục Quản lý Thuế tiêu thụ đặc biệt (thuộc Bộ Tài chính Thái Lan) việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt để kích cầu thị trường ô tô là không phù hợp. Việc giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt có thể khiến giá bán các mẫu xe bán tải mới giảm giá 2.000 baht (tương đương 1,5 triệu đồng) và xe đô thị giảm giá tới 30.000 baht (tương đương 22 triệu đồng).

"Các nhà sản xuất kinh doanh ô tô đang áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá bán cao hơn so với mức cắt giảm thuế theo đề xuất. Can thiệp vào thị trường bằng cách cắt giảm thuế là không phù hợp, vì giá bán tất cả các mẫu xe sẽ được giảm". – ông Patchara Anuntasilpa lý giải thêm. Trước đó, Thái Lan đã áp dụng chính sách ưu đãi cho khách hàng mua xe bán tải cũng như các dòng ô tô cỡ nhỏ. Nếu tiếp tục giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt, giá bán ô tô sẽ giảm trong đó giá một số mẫu mã ô tô sẽ chạm đáy.

Những lý giải về việc bác bỏ đề xuất giảm thuế được ông Patchara đưa ra mới đây hoàn toàn trái ngược với những phát biểu trước đó cho rằng giảm thuế ô tô là giải pháp đôi bên (nhà sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng – PV) cùng có lợi.

Theo số liệu được FTI công bố, sản lượng sản xuất ô tô của Thái Lan trong tháng 4.2020 chỉ đạt 24.711 xe giảm 83,2% so với tháng 3.2020 và giảm tới 83,6% so với năm ngoái. Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, sản lượng ô tô của Thái Lan đạt 478.393 xe, giảm 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng sản xuất ô tô của Thái Lan trong tháng 4.2020 chỉ đạt 24.711 xe giảm 83,2% so với tháng 3.2020 và giảm tới 83,6% so với năm ngoái Ảnh: AsiaNikkei

Theo BangkokPost, thuế tiêu thụ đặc biệt đối ô tô đóng góp khoảng 10 tỉ baht vào ngân sách. Ngoài việc bác bỏ đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô đến hết năm 2020, hai đề xuất còn lại của FTI đang được Cục Quản lý Thuế tiêu thụ đặc biệt (thuộc Bộ Tài chính Thái Lan) các cơ quan liên quan xem xét.

Cũng theo ông Patchara Anuntasilpa việc các phương tiện truyền thông Thái Lan gần đây đưa tin đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ được biệt đối với ô tô đã được thông qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất, đại lý kinh doanh ô tô. Nhiều khách hàng đang có ý định mua ô tô đã tạm hoãn để chờ thuế giảm, khiến sức mua của thị trường tiếp tục chững lại.

Trong khi đó, ông Suparat Sirisuwanangkura, phó chủ tịch FTI cũng thừa nhận đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô được đưa ra một cách vội vàng và không được xem xét kỹ lưỡng. Thực tế các nhà sản xuất ô tô đã quá lo lắng để đảm bảo chuỗi cung ứng của ngành cũng như việc làm cho khoảng 700.000 công nhân đang làm việc trong các nhà máy sản xuất ô tô tại Thái Lan.

Với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng ô tô tiêu thụ tại Thái Lan trong năm nay ước tính sẽ giảm về mức dưới 500.000 xe, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 1 triệu xe được đưa ra vào đầu năm nay.