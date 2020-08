Tiếp tục bùng nổ, VinFast Fadil 'chèn ép' Hyundai Grand i10

Kể từ khi chính thức công bố doanh số tháng bắt đầu từ tháng 5, VinFast Fadil khiến không ít người bất ngờ khi đả bại doanh số Hyundai Grand i10 (1076 xe) với 1.156 chiếc bán ra thị trường. Nói rõ ra thì trong vài năm trở lại đây Hyundai i10 luôn là ông hoàng doanh số trong phân khúc bỏ xa đối thủ thứ 2 là KIA Morning và bỏ rất xa những đối thủ còn lại trong phân khúc. Nó có thể coi là một tượng đài không thể xô ngã như Ford Ranger trong phân khúc xe bán tải hay Toyota Vios ở mảng sedan hạng B.

Ấy vậy mà một tân binh đến từ một thương hiệu mới toanh như VinFast Fadil lại làm được điều kỳ diệu.

Sang tháng 6 khoảng cách tiếp tục được nới rộng với 1.364 chiếc VinFast Fadil được đưa ra thị trường trong khi Hyundai i10 giảm nhẹ doanh số còn 1.022 chiếc. Tháng 7 Fadil tiếp tục bùng nổ khi có tới 1.577 xe bán ra, vượt khá xa con số 1.286 chiếc của Hyundai i10 đồng thời đứng thứ 4 toàn thị trường.

Hyundai Grand i10 lần đầu bị lép vế trong phân khúc trong những năm gần đây

Thành tích này không bất ngờ khi nhìn nhận lại doanh số của Fadil kể từ khi ra mắt nhưng việc duy trì sức hút với một mẫu xe không có ưu thế về giá ở phân khúc xe giá rẻ nhất thị trường cùng một thương hiệu mới là hết sức đáng nể. Đặc biệt là trong phân khúc có sự hiện diện của Hyundai i10, vốn là mẫu xe “bất khả chiến bại” trong nhiều năm liền. Thông thường, với những phân khúc có sự hiện diện của những mẫu xe tương tự những nhân tố mới dù có nhiều ưu thế cũng rất khó cạnh tranh do cái bóng quá lớn của kẻ dẫn đầu.

Chính thức bán ra từ năm ngoái, VinFast Fadil theo đuổi chiến lược phát triển sản phẩm khác biệt với phần còn lại của thị trường. Nếu như hầu hết đối thủ ngoại trừ Honda Brio đều có phiên bản “siêu rẻ” sử dụng số sàn với trang bị tối thiểu nhằm tối ưu giá thành phục vụ khách hàng kinh doanh dịch vụ thì Fadil lại làm ngược lại khi cả 3 phiên bản đều có một nền tảng tốt.

Xe được trang bị động cơ 1.4 lít cho công suất 98 mã lực, mô men xoắn 128 Nm mạnh mẽ nhất phân khúc đi kèm hộp sô CVT vốn chỉ có mặt trên mẫu Honda Brio với giá tiệm cận phân khúc xe hạng B. Ngoài ra nó còn sở hữu khung vỏ chắc chắn, phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chống lật, ghế bọc da, dàn âm thanh 6 loa, phiên bản cao cấp còn được trang bị 6 túi khí. Hầu hết trong số đó đều là những trang bị chưa từng có trong phân khúc xe hạng A tại Việt Nam nhằm hạ giá thành.

So với các đối thủ trong phân khúc, những trang bị “nền tảng” như trên cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm của VinFast tập trung nhiều hơn vào yếu tố an toàn, trải nghiệm lái hơn là tối ưu giá thành ngay cả với một dòng xe giá rẻ như Fadil. Điều này giúp xe thu hút khách hàng cá nhân đặt nặng yếu tố an toàn, trải nghiệm lái hơn là giá bán hay không gian bên trong.

Những mẫu xe còn lại của VinFast cũng có những con số khả quan về doanh số

Những lợi thế trên đi kèm với hàng loạt cú hích như ưu đãi như trả góp 0% trong 2 năm đầu tiên, giảm 10% khi trả thẳng hay hỗ trợ 100% phí trước bạ (50% khi nhà nước hỗ trợ)... không khó hiểu khi Fadil bùng nổ doanh số trong những tháng gần đây. Đây đều nằm trong chiến dịch kích cầu chiếm thị phần của VinFast cũng như đồng hành cùng người tiêu dùng trong mùa dịch Covid-19.

Bên cạnh Fadil, 2 mẫu xe khác của VinFast cũng tiếp tục duy trì doanh số ổn định trong tháng 7 dù có giảm nhẹ so với 2 tháng trước với 355 xe Lux A2.0 và 282 xe Lux SA2.0 tới tay khách hàng. Đây là thành tích tốt với 2 mẫu xe đều thuộc phân khúc cận cao cấp của VinFast.