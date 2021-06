Toyota Camry 2004 nhập từ Mỹ có gì khác xe lắp ráp trong nước?

Thế hệ thứ 5 của Toyota Camry chính thức ra mắt thị trường toàn cầu vào năm 2001 và có mặt tại Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước từ năm 2002. Dù vậy, vẫn có một số đơn vị kinh doanh xe tư nhân đưa phiên bản Mỹ về nước với các biến thể LE, XLE và toàn bộ đều trang bị hộp số tự động.

Ở thế hệ thứ 5 này, Toyota Camry tiếp tục được giữ lại thiết kế sedan cỡ trung 4 cửa, thiết kế station wagon 4 cửa không còn được sản xuất. Chều dài cơ sở của mẫu Toyota Camry thế hệ thứ năm được kéo dài hơn tới 2.720 mm so với chiều dài cơ sở 2.672 mm của thế hệ trước. Thiết kế Toyota Camry thế hệ thứ 5 có chiều cao lớn hơn nhiều so với thế hệ cũ.

Đèn hậu thanh mảnh và đơn giản hơn phiên bản lắp ráp trong nước

So với các phiên bản lắp ráp trong nước, Toyota Camry phiên bản nhập từ Mỹ có thêm nhiều trang bị tiện nghi như điều hòa tự động, cửa sổ trời, vô lăng tích hợp nút bấm chức năng ở phiên bản XLE. Còn phiên bản LE "cơ bản" hơn với ít tính năng hơn. Ngoại hình xe cũng có thiết kế hơi khác so với xe lắp ráp trong nước có phần đèn pha và đèn hậu đơn giản hơn.

Dù vậy, nếu so sánh về tiện nghi của một chiếc Toyota Camry nhập từ Mỹ và phiên bản 3.0V cùng đời lắp ráp trong nước thì bản nhập từ Mỹ có phần sơ sài và đơn giản hơn. Đây cũng là đặc điểm chung của hầu hết các thế hệ xe Toyota Camry khi các tiện nghi cao cấp thường dành cho các phiên bản ở thị trường châu Á.

Trên phiên bản LE, Toyota Camry nhập từ Mỹ chỉ được trang bị tiện nghi cơ bản

Hầu hết xe Toyota Camry đời 2004 về Việt Nam đều sử dụng động cơ V6 3.0 lít, đi kèm là hộp số tự động 5 cấp. Động cơ này cho công suất tối đa 192 mã lực, công suất này vừa đủ vận hành trong điều kiện giao thông tại Việt Nam. Phiên bản lắp ráp trong nước còn có thêm biến thể 2.4G sử dụng hộp số sàn vì thời điểm đó vẫn có nhiều người dùng ưa chuộng loại hộp số này.

Xét đến độ an toàn, Toyota Camry thế hệ này nhận được đánh giá Tốt trong bài thử nghiệm va chạm trước từ Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS - The Insurance Institute for Highway Safety) vào năm 2004.

Ưu điểm của Toyota Camry vẫn là không gian rộng rãi của hàng ghế sau

Với những người thích các dòng xe nhập từ Mỹ, Toyota Camry đời 2004 phiên bản LE hoặc XLE là lựa chọn phù hợp khi các trang bị, động cơ, phụ tùng trên xe gần giống các bản lắp ráp trong nước. Hiện tại, một chiếc Toyota Camry 2004 nhập từ Mỹ có giá bán lại khoảng 300 triệu đồng.