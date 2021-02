Toyota Camry nhập từ Mỹ 20 năm tuổi tại Việt Nam

Xe SUV cỡ lớn Chevrolet Tahoe Hybrid đời 2012 sở hữu kích thước to lớn và thường được các đặc vụ Mỹ sử dụng. Đây là chiếc xe khá hiếm thấy bởi nó không được GM Việt Nam phân phối chính thức.

So với phiên bản cùng tên tại thị trường Malaysia, Toyota Vios GR-S 2021 tại Việt Nam bị cắt nhiều trang bị tiện nghi và an toàn.

Là phiên bản cải tiến cuối cùng của thế hệ W204, Mercedes-Benz C300 AMG Plus được trang bị gần như đầy đủ các trang bị tiện nghi cao cấp nhất của dòng xe này tại thời điểm đó ở Việt Nam, đi kèm động cơ V6 mạnh mẽ mà không thể tìm thấy trên xe đời mới.

Phiên bản hiệu suất cao Lexus IS 500 2022 sử dụng động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên cho công suất mạnh tới 472 mã lực, mạnh hơn gần gấp đôi so với phiên bản IS 300 mới ra mắt tại Việt Nam.