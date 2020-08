Toyota Corolla Cross được coi là bước đi dũng cảm của hãng xe Nhật Bản bởi khách hàng Việt Nam vẫn chưa “quen” với công nghệ này nhưng rõ ràng xu hướng tiêu dùng đã có sự thay đổi, người Việt đang ngày càng ưa chuộng những mẫu xe “xanh” hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Corolla Cross là một trong những mẫu xe thể hiện sự tích cực của Toyota trong gần thập kỷ qua ở tính cấp tiến trong thiết kế lẫn công nghệ cũng như sự nhanh chóng trong việc đưa mẫu xe mới về Việt Nam. Đặc biệt, đây là mẫu crossover hiếm hoi của Toyota tại thị trường Việt Nam nhận được nhiều tín hiệu tích cực ngay từ khi ra mắt lần đầu tại Thái Lan cách đây không lâu.

Tại Việt Nam, Corolla Cross có mặt tại tất cả các đại lý từ ngày 15.8 với 3 phiên bản gồm: 1.8G giá 720 triệu đồng, 1.8V giá 820 triệu đồng và cao nhất là phiên bản hybrid 1.8HV có giá 910 triệu đồng. Với kích thước dài 4.460mm, rộng 1.825mm, cao 1.620mm và chiều dài cơ sở 2.640mm, khoảng sáng gầm 161mm, Corolla Cross lớn hơn hẳn những mẫu xe crossover hạng B, gần như tương đương xe hạng C như Hyundai Tucson hay Mazda CX-5. Mức giá từ 720 - 910 triệu đồng của Corolla Cross cũng có thể coi là rất hấp dẫn, rẻ hơn khá nhiều so với các đối thủ còn lại chưa tính tới công nghệ hybrid có mặt trên phiên bản cao cấp nhất cùng cái “mác” Toyota.

Anh Lê Anh Dũng có mặt trong sự kiện ra mắt xe Corolla Cross tại Hà Nội vào ngày 15.8 chia sẻ: “Mức giá của chiếc Corolla Cross động cơ hybrid là hợp lý cũng chỉ tương đương với các mẫu xe khác cùng phân khúc sử dụng động cơ xăng. Việc lựa chọn xe hybrid là lựa chọn thông minh, nhất là khi có thể tiết kiệm được xăng và bảo vệ môi trường”.

Với 720 triệu đồng, phiên bản 1.8G sở hữu động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.8 lít sản sinh công suất 138 mã lực, mô men xoắn 172Nm đi kèm trang bị tiêu chuẩn như đèn halogen, mâm 17 inch, màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và dàn âm thanh 6 loa. Ngoài ra, xe vẫn có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu tự động chống chói, phanh tay điện tử và điều hòa tự động. Hệ thống an toàn trên xe cũng được hãng xe Nhật Bản quan tâm với 7 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đỗ xe với camera lùi và hệ thống cảm biến.

Riêng hai phiên bản cao cấp 1.8V và 1.8HV được trang bị hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 18 inch, màn hình 9 inch với cửa sổ trời. Gói an toàn Toyota Safety Sense gồm các tính năng Cảnh báo va chạm PCS, Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC, Cảnh báo chệch làn và giữ làn LDA & LTA, Hệ thống điều chỉnh đèn pha tự động AHB. Ngoài ra, Corolla Cross cũng được trang bị các tính năng an toàn hỗ trợ tiên tiến khác như: Cảnh báo điểm mù BSM, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, Camera 360 PVM và các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác (VSC, HAC, 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm cho toàn bộ vị trí ghế ngồi, ABS, BA, EBD, …). Đây đều là những công nghệ “không phải dạng vừa” thu hút tệp khách hàng trẻ, đồng bộ với kiểu dáng hiện đại, có phần phá cách của Toyota Corolla Cross. Dù luận về thiết kế hay trang bị Corolla Cross đều không thua kém phần còn lại của phân khúc trong khi giá bán lại thấp hơn khá nhiều.

Nếu như Corolla Cross 1.8V vẫn sử dụng chung động cơ với phiên bản 1.8G thì phiên bản 1.8HV sử dụng hai hệ thống truyền động khác nhau. Trong đó, có 1 động cơ xăng công suất 97 mã lực, mô men xoắn 142Nm và 1 động cơ điện 72 mã lực, mô men xoắn 163Nm, hai hệ thống truyền động có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp tùy vào điều kiện vận hành cho công suất tổng 169 mã lực, mô men xoắn 305Nm. Cả 3 phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước.

Phân khúc crossover hạng C dự kiến sẽ hấp dẫn hơn nhiều trong thời gian tới với những tân binh trẻ, nhiệt huyết như Corolla Cross. Đây là mẫu xe hội tụ đủ những gì một gia đình trẻ cần như thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi lẫn công nghệ an toàn đi kèm với đó là thương hiệu mạnh đến từ Nhật Bản và giá bán hấp dẫn. Toyota định giá bán Corolla Cross khá bất ngờ với nhiều người đồng thời cũng mạnh tay xử lý cách bán hàng kiểu “bia kèm lạc” của nhiều đại lý, mang nặng mục tiêu doanh số nhằm gia tăng mạnh độ phủ thị trường. Đây cũng là những gì mà Toyota còn thiếu sau nhiều năm quá tập trung vào phân khúc Sedan, MPV và SUV mà bỏ qua phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ đang ngày càng sôi động tại thị trường Việt Nam.