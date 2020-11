Toyota Corolla Cross lọt top 10 mẫu xe bán chạy nhất sau 3 tháng ra mắt

Lần đầu tiên, Toyota Corolla Cross lọt vào Top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 10.2020.

Tháng 10 ghi nhận doanh số bán hàng cao nhất trong năm của Toyota với gần 9.000 xe được bán ra, trở thành thương hiệu ô tô đắt khách nhất thị trường Việt Nam. Cũng không nằm ngoài dự đoán, Vios vẫn là mẫu xe được người tiêu dùng ưa chuộng nhất toàn thị trường với gần 3.500 xe đã tới tay khách hàng chỉ trong một tháng.

Bên cạnh đó, tổng lượng xe của bộ ba SUV đạt hơn 3.100 xe, Rush là 453 xe, Fortuner quay về mức hơn 1.000 xe và đặc biệt Corolla Cross với 1,548 xe. Có thể thấy sự bứt tốc của Corolla Cross khi đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 2 trong phân khúc C-SUV chỉ sau 3 tháng ra mắt, bám đuổi sát nút vị trí số 1 với 1.671 xe và bỏ xa vị trí thứ 3 tới 475 xe. Con số này của Corolla Cross chưa phản ứng đúng thực lực của mẫu xe này rất nhiều khách hàng còn phải chờ đến tháng 1 - 2.2021 để nhận xe.

Nhắc tới xe Toyota, người ta thường nói đến là sự bền bỉ vượt thời gian và tiết kiệm nhiên liệu. Cứ thế, những giá trị cốt lõi luôn hiện hữu trên mỗi chiếc xe mang thương hiệu này cho tới tận ngày nay. Nhưng thị hiếu người tiêu dùng đã đổi thay, họ đôi khi bị thu hút bởi thiết kế bề ngoài và trang bị nội thất hiện đại (mà dân dã hay gọi là nhiều option).

Sự chuyển mình mang tính bước ngoặt

Nhiều khách hàng phàn nàn rằng Toyota chậm đổi mới, thậm chí có người còn gay gắt hơn là dùng luôn từ “bảo thủ” nhưng hãng có cái lý của mình. Hãy nhìn những chiếc Lexus mà xem, nó khiến giới mộ điệu xe hơi trên thế giới phải trầm trồ, điều đó chứng tỏ rằng Toyota không phải không làm được mà họ đang làm từng bước một để hài hòa được giá trị cốt lõi thực dụng đến từng chi tiết và công nghệ hiện đại. Và mẫu Corolla Cross là một ví dụ điển hình nhất cho sự chuyển mình này. Việt Nam may mắn là thị trường thứ 2 trên thế giới mà Toyota giới thiệu mẫu xe Cross (chỉ sau Thái Lan đúng 1 tháng). Ngay khi ra mắt, nhiều người đã phải thốt lên rằng “đây liệu có phải là một chiếc xe Toyota không? quá đẹp và hiện đại”, “lâu lắm rồi mới thấy một chiếc xe Toyota hấp dẫn đến như thế”, “sau khi xem hình ảnh ở Thái Lan, tôi đã ra ngay đại lý Toyota Long Biên để đặt xe mà không cần xem trực tiếp, lúc đó đại lý còn chưa biết lúc nào sẽ bán tại Việt Nam nữa”.

Ngoài thiết kế nội ngoại thất đầy cá tính, phong cách cùng hàng loạt tiện nghi hiện đại thì Cross còn có rất nhiều “vũ khí” có thể “hạ gục” bất cứ khách hàng nào có ý nghĩ rằng Toyota bảo thủ. Phiên bản xe 1.8HV của Cross là chiếc xe hybrid phổ thông đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm một chiếc “xe xanh” đầy hứng khởi và bảo vệ môi trường tốt nhất. Công nghệ an toàn TSS cũng lần đầu tiên được áp dụng (bản 1.8HV và 1.8V) với hàng loạt tính năng thường chỉ thấy trên xe hạng sang như: cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha chủ động thích ứng,… Ngoài ra, thêm camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, nền tảng khung gầm TNGA… Cross là một chiếc xe phổ thông đột phá của Toyota, đang được kỳ vọng làm xoay chuyển cuộc chiến phân khúc C-SUV không chỉ tại Việt Nam mà còn cả Đông Nam Á.

Phiên bản thấp nhất 1.8G thì sao?

Tháng 9 và 10 vừa qua ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục của Cross với hơn 3.000 xe đã tới tay khách hàng. Trong đó, phiên bản thấp nhất 1.8G nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Thông thường, phiên bản thấp nhất này sẽ bị các hãng cắt hết chỉ để lại những thứ cơ bản, nhưng với Cross 1.8G thì ngược lại, vẫn ngập tràn công nghệ. Hình dáng tổng thể bề ngoài gần như không khác gì phiên bản 1.8V, nội thất có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình giải trí cảm ứng 7 inch đa kết nối, điều hoà tự động, cửa sổ điều khiển điện tất cả một chạm lên xuống, ga tự động, chìa khoá thông minh, vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím chức năng,…

Đặc biệt, phiên bản Cross 1.8G cũng đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP với hàng loạt tính năng an toàn như phanh ABS, EBD, BA, ổn định thân xe VSC, hỗ trợ kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, 7 túi khí,… Với tất cả những trang bị ngập tràn cùng mức giá bán chỉ 720 triệu đồng, phiên bản 1.8G là lựa chọn hàng đầu để làm xe cá nhân cho những người trẻ cá tính phong cách, xe gia đình cần không gian nội thất rộng rãi cùng các tính năng thực dụng, an toàn tối đa.