Toyota Vios nhận ‘mưa’ ưu đãi, sở hữu xe chỉ từ 458 triệu đồng

Cơ hội vàng sở hữu Toyota Vios chỉ với 458 triệu đồng

Để khách hàng có thêm cơ hội chạm đến ước mơ sở hữu ô tô, Toyota Việt Nam (TMV) và hệ thống đại lý triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi trong tháng 6 này. Khách hàng mua Toyota Vios phiên bản E và G sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 20 triệu - 30 triệu đồng từ ngày 1.6.2021 và thanh toán đầy đủ từ ngày 3.6.2021 đến hết ngày 30.6.2021.

Với mức ưu đãi trên, khách hàng có thể sở hữu Toyota Vios 2021 chỉ từ 458 triệu đồng thay vì 478 triệu đồng như trước đây, đây có thể coi là mức chi phí hấp dẫn nhất để sở hữu Vios trong thời điểm này.

Đối với khách hàng mua xe trả góp, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ khách hàng mua xe Vios với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu chỉ 2,99%/năm từ ngày 1.6.2021 đến 31.7.2021. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán số tiền ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu), khách hàng đã có thể sở hữu xe Vios trong “một nốt nhạc”.

Theo anh Hùng Dũng, khách hàng dùng 2 đời xe Toyota Vios ở Hà Nội cho biết: “Tôi sử dụng 2 đời xe Toyota Vios chạy dịch vụ và hài lòng bởi xe rất lành, chẳng hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng rất rẻ. Hơn nữa, sau khi bán lại, khấu hao sử dụng gần như không đáng kể nên tôi rất hài lòng”.

Toyota Vios 2021 đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi khẳng định xe không chỉ “tốt gỗ mà còn tốt cả nước sơn” nhờ những ưu điểm vượt trội về thiết kế mới, không gian thực dụng, rộng rãi. Không dừng lại ở đó, giá trị cốt lõi của Toyota còn nằm ở sự bền bỉ, chi phí khấu hao, sử dụng thấp, tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng sẵn có và tính thanh khoản cao cũng là yếu tố giúp Vios chinh phục khách hàng.

Toyota Vios 2021 - Bản nâng cấp đáng giá

Năm 2021 chứng kiến cuộc đua tranh doanh số sôi động trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Những mẫu xe thuộc phân khúc này luôn “ăn nên làm ra” bởi tính thực dụng, tiện nghi và phù hợp với túi tiền của phần lớn người tiêu dùng trong nước. Chính vì vậy, các hãng xe không ngừng cải tiến, nâng cấp từ ngoại hình đến những trang bị tiện nghi, an toàn giúp người dùng tận hưởng cuộc sống cùng chính người bạn đồng hành của gia đình mình.

Ở phân khúc này, có những cái tên nổi bật thuộc thương hiệu khác đều có phiên bản nâng cấp với những cải tiến mới nhằm thu hút khách hàng. Mỗi xe sẽ có ưu điểm và hướng đến những đối tượng khách hàng riêng.

Toyota Vios 2021 sở hữu thiết kế ngoại hình mới đầy tươi mới rất “được lòng” khách hàng trẻ. Chiếc xe hạng B này của Toyota sở hữu lưới tản nhiệt hình thang mới, cùng với đó là cản trước góc cạnh mang đến diện mạo khỏe khoắn.

Ngoài ra, Vios 2021 còn được nâng cấp với hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ LED và được tinh chỉnh lại giúp nâng cao thẩm mỹ của “ông vua” doanh số tại Việt Nam trong năm 2020.

Không chỉ ghi điểm với người dùng nhờ thiết kế mới và tính thực dụng vốn có, quan trọng nhất Toyota Vios 2021 còn dành sự “chăm sóc đặc biệt” với khách hàng nhờ những cải tiến về trang bị an toàn.

Theo đó, Toyota Vios là chiếc xe hiếm hoi trong phân khúc đạt chứng nhận an toàn 5 sao do ASEAN NCAP cấp. Xe được bổ sung hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp từ bản E CVT trở lên, tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ cho Vios G và 7 túi khí an toàn. Ngoài ra Vios vẫn được kế thừa các tính năng an toàn khác từ các bản trước như camera lùi, cảm biến lùi, dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các vị trí,…

Chưa dừng lại ở đó, tính năng đèn chờ dẫn đường, hệ thống đèn pha bật/tắt tự động, hệ thống mã hóa khóa động cơ đã có mặt ở trên các phiên bản cao và cảm biến sau hỗ trợ lái xe thậm chí còn được trang bị ở phiên bản tiêu chuẩn Vios E MT.