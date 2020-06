Trải nghiệm Go Kart - tiền đề để trở thành tay đua F1

Bộ môn Đua Go-Kart được hình thành cách đây khoảng 50 năm tại Mỹ. Go-kart được giới đua xe 4 bánh gọi là: bước đầu tiên để đi đến chiếc F1 bởi những điểm tương đồng giữa chúng. Xe Go-kart được phát minh tại Mỹ, nhưng những giải đua Go-kart chuyên nghiệp lại được tổ chức tại Ý, và những hãng xe Go-kart nổi tiếng tại Ý như Praga, Tony Kart, CRG.

Tại Việt Nam, bộ mua đua xe thể thao Go Kart mới bắt đầu hình thành những bước đi đầu tiên sau khi có những trường đua mới mọc lên như Happly Land, sau đó là Đại Nam và sắp tới là Mỹ Đình theo chuẩn F1 Quốc Tế. Hiện tại, các hoạt động của môn đua xe Go Kart được quản lý và tổ chức bởi FRV - Formular Racing Vietnam với kỳ vọng đưa bộ môn thể thao tốc độ này tới gần những người đam mê, tạo tiền đề cho những "tay đua" chuyên nghiệp tương lai của Việt Nam có thể tranh tài cùng bạn bè quốc tế.

Bộ môn đua xe Go Kart được nhiều người chơi ủng hộ tại Việt Nam

Sau thời gian tạm ngưng vì dịch bệnh, những người đam mê bộ môn này tiếp tục trở lại vơi giải đua do FRV tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua. Hầu hết tất cả những người tham gia đều là những người đã chơi và tập bộ môn này trước đó, vì thế có thể coi giải đấu này của FRV là nơi giúp thỏa mãn cơn "thèm" sau một thời gian dài tạm ngưng vì Covid-19.

Được mời tham gia trải nghiệm giải đấu, phóng viên báo Thanh Niên có cơ hội tiếp cận với những chiếc xe đua Go Kart trông đơn giản nhưng lại đầy sức hút. Việc lái những chiếc xe này khác hoàn toàn so với một chiếc ô tô thông thường, từ việc trọng tâm ngồi lái sát mặt đất, vô lăng không trợ lực, phanh không có bất kỳ hỗ trợ điện tử nào, đây là một chiếc xe "thô" nhất có thể.

Nếu muốn trở thành tay đua F1, trước hết phải đua giỏi xe Go Kart

Cũng chính vì không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, chiếc Go Kart mang lại cảm giác lái chân thực nhất, mọi phản hồi từ mặt đường dội lên vô lăng, các bánh xe bám đường ở tốc độ cao, giúp ôm cua một cách "ngọt" nhất nếu người lái kiểm soát tốt tốc độ cũng như kỹ năng "drift" lấy lại cân bằng mỗi khi xe bị mất lái nhẹ vì ôm cua ở tốc độ cao.

Điều khiển những chiếc Go Kart tuy dễ nhưng lại đầy thách thức, nó sẽ rất dễ nếu lái xe ở tốc độ "dạo phố", ôm cua ngắm cảnh. Nhưng nếu đua thật sự thì sẽ là thách thức cho người lái khi sẽ phải kết hợp giữa tốc độ, khả năng bám đường của xe, góc vào cua, góc thoát cua, để giúp chiếc xe đi nhanh nhất có thể. Do đó, bộ môn này hoàn toàn không dành cho những người yếu tim.

Một cuộc đua đối kháng sẽ đẩy sự căng thẳng và thách thức lên cao nhất

Trong một cuộc đua đối kháng với số lượng hơn chục chiếc, kỹ năng đua xe là điều cần có để có thể chiếm được vị trí cao. Tham gia trực tiếp một cuộc đua như vậy, người lái có thể cảm nhận được sự khốc liệt và tính cạnh tranh căng thẳng trong đua xe chuyên nghiệp, nhất là F1, giải đua đỉnh cao nhất Thế Giới. Sự khác biệt kỹ năng đua xe của từng người có thể mang đến sự chênh lệch lên tới vài chục giây cho đến vài phút giữa tay đua về nhất và cuối cùng khi kết thúc một chặng đua khoảng 15 vòng.

Một chiếc xe đua Go Kart 4 thì có thể đạt tốc độ hơn 100 km/h, đối với những chiếc Go Kart cao cấp hơn với động cơ 2 thì và hộp số thì con số này có thể đạt được 200 km/h. Những tay đua F1 chuyên nghiệp ngày nay cũng phải đi lên từ các giải đau Go Kart và làm quen với những chiếc xe đua mini này ngay từ khi còn là một cậu bé tiểu học. Vì thế có thể xem Go Kart là bước đi đầu tiên cho một ai đó có ước mơ trở thành vận động viên đua xe F1 chuyên nghiệp.

Go Kart là tiền đề để Việt Nam có được những tay đua chuyên nghiệp trong tương lai

Tại Việt Nam hiện nay đã có một vài tay đua trẻ đã thể hiện được những kỹ năng đua xe vượt trội so với phần còn lại, hứa hẹn trở thành những tay đua chuyên nghiệp trong tương lai có thể điều khiển và tham gia được những giải đua cao hơn, mang tầm quốc tế hơn nữa. Nếu Việt Nam muốn có những tay đua mang ảnh hưởng quốc tế, đua xe Go Kart chính là một nền tảng vững chắc cần được phát triển rộng hơn nữa tại Việt Nam.