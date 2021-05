Triệu hồi 24 siêu xe Ferrari tại Việt Nam

Nguyên nhân triệu hồi được hãng siêu xe nước Ý xác định do túi khí an toàn được sản xuất bởi hãng Takata, dành cho hành khách phía trước trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập và có thể dẫn đến giảm chất lượng theo thời gian. Từ đó, hệ thống túi khí có thể sẽ không được kích hoạt một cách chính xác theo tiêu chuẩn an toàn. Các túi khí bị lỗi có thể gây sát thương hoặc tử vong cho tài xế khi xảy ra va chạm.