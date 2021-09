Triệu hồi 95.515 xe Hyundai đời 2017 để thay thế động cơ mới

Cụ thể, có 82.268 xe Hyundai Tucson đời 2017 và 13.247 xe Hyundai Sonata đời 2017 trang bị động cơ “Nu” GDI 2.0 lít sản xuất tại nhà máy động cơ ở Ulsan, Hàn Quốc nằm trong diện triệu hồi đợt này tại Mỹ. Nguyên nhân được xác định do lỗi vòng bi của thanh kết nối trong động cơ có thể dẫn đến cháy xe trong một số trường hợp nhất định.

Trong một tài liệu thu hồi do Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia công bố, việc thu hồi được cho là do lỗi sản xuất có thể dẫn đến mòn sớm vòng bi kết nối. Nếu các thanh này bị mòn, nó có thể dẫn đến tiếng gõ bất thường từ động cơ và đèn cảnh báo áp suất dầu.

Nếu xe hoạt động liên tục trong điều kiện này, lốc máy có thể bị hỏng, dẫn đến rò rỉ dầu và cuối cùng là cháy động cơ. Tuy nhiên, nguyên nhân này có thể khiến động cơ ngừng hoạt động trước khi xảy ra cháy. Nếu điều đó xảy ra ở tốc độ cao, nó có thể làm tăng nguy cơ va chạm.

Một số ít xe Hyundai Sonata đời 2017 cũng nằm trong diện triệu hồi lần này

Hãng xe Hyundai tại Mỹ sẽ thông báo cho chủ xe bị ảnh hưởng để đưa xe về đại lý kiểm tra. Nếu phát hiện bất kỳ hư hỏng ổ trục nào, động cơ sẽ được thay thế bằng động cơ mới. Ngoài ra, tất cả các xe bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm điều khiển động cơ nâng cao với cảm biến phát hiện lỗi mới. Điều này liên tục theo dõi động cơ để phát hiện các rung động và các hiện tượng bất thường có thể cho thấy sự cố ổ trục đường kết nối.

Quá trình thay thế sẽ hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp chủ sở hữu nào đã sửa chữa động cơ của họ vì sự cố liên quan cũng sẽ được Hyundai hoàn lại tiền. Được biết, động cơ NU 2.0L cũng được trang bị trên nhiều mẫu xe Hyundai và KIA tại Việt Nam, đến nay chưa có báo cáo nào về vụ việc tương tự như tại thị trường Mỹ.