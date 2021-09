Tương tự Việt Nam, các hãng xe máy Nhật Bản thống trị thị trường châu Âu

Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19 , thị trường xe máy châu Âu bất ngờ lấy lại đà tăng trưởng. Theo số liệu từ Motorcycles Data, trong nửa đầu năm 2021, tổng doanh số bán xe máy tại thị trường châu Âu đạt 913.410 xe, tăng 24,2% so với năm 2020 và 6,5% so với năm 2019. So với năm 2020, tất cả thị trường đều tăng trưởng ngoài Thụy Điển (giảm 25%), Phần Lan (giảm 19%) và Bulgaria (giảm 5%).