Vớt vát doanh số, các hãng xe máy ồ ạt khuyến mãi tung mẫu mã mới

Sau giai đoạn thăng hoa, thị trường mô tô xe máy tại Việt Nam đang dần chững lại. Sức mua giảm bắt đầu từ giai đoạn đầu năm 2019, đang tạo đà kéo doanh số bán xe máy “lao dốc”.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tổng lượng mô tô xe máy tiêu thụ trên thị trường đang có xu hướng giảm dần.

Lượng xe máy tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2019 đang sụt giảm so với năm 2018

Cụ thể, sau khi chạm ngưỡng doanh số gần 3,4 triệu xe trong năm 2018. Bước sang quý I.2019, tổng lượng tiêu thụ mô tô, xe máy của 5 thành viên thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM) giảm 6,13%, quý II.2019 giảm 4,39% và kết thúc quý III.2019 sức mua xe máy tiếp tục giảm thêm 3,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Cộng dồn cả ba quý đầu năm 2019, người Việt đã tiêu thụ tổng cộng 2,335 triệu xe máy các loại, giảm khoảng 117.000 xe so với cùng kỳ năm 2018. Trong khoảng thời gian này, trung bình mỗi ngày người Việt sắm thêm 8.647 xe máy mới các loại, giảm khoảng 434 xe/ngày so với mức trung bình trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2018.

Bước vào 3 cuối năm 2019 - giai đoạn được xem là một trong những mùa bán hàng trọng điểm của thị trường xe máy Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình cũng không mấy lạc quan. Doanh số bán hàng của hầu hết các hãng xe máy tiếp tục sụt giảm.

Ngay cả Honda - thương hiệu đang nắm giữ phần lớn miếng bánh thì phần trên thị trường xe máy Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể, trong tháng 10.2019 doanh số bán xe máy Honda chỉ đạt 227.776 xe, giảm 8,58% so với tháng 9.2019 và giảm gần 6,5% so với tháng 10.2018. Bước sang tháng 11.2019 tổng luọng xe máy Honda tiêu thụ tại Việt Nam tiếp tục giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.