Xe bán tải màu nào giữ giá tốt nhất khi bán lại?

Theo chuyên trang khảo sát thị trường ô tô iSeeCars, màu sắc ngoại thất của một chiếc ô tô không chỉ đáp ứng về mặt cá tính thẩm mỹ , mà còn tác động đáng kể đến việc nó mất giá nhanh như thế nào sau vài năm đầu sử dụng.

Cùng với xe Sedan xe SUV … kết quả khảo sát phân tích 6 triệu ô tô mới cũng như ô tô đã qua sử dụng bán ra từ năm 2017 – 2020 của iSeeCars mới đây cũng đưa ra danh sách những màu xe bán tải có tỷ lệ mất giá thấp nhất khi bán sau 3 năm đầu tiên sử dụng.

Các xe bán tải màu vàng gold, đỏ, cam, xanh da trời đều có tỷ lệ mất giá từ 30 – 32,2% sau 3 năm đầu sử dụng

Theo đó với xe bán tải, màu be giúp xe giữ giá tốt nhất khi bán lại sau 3 năm đầu tiên sử dụng. Kết quả khảo sát của iSeeCars cho thấy, mỗi chiếc bán tải màu be khi bán lại có giá trung bình 37.097 USD, chỉ giảm 18,1% giá trị so với xe mới.

Karl Brauer, nhà phân tích thị trường đang làm việc cho iSeeCars, cho biết: “Nhiều nhà sản xuất đã bổ sung lựa chọn màu be cho các phiên bản bán tải cao cấp nhất. Toyota đã giới thiệu màu be dành riêng cho các phiên bản địa hình TRD Pro vào năm 2016 trước khi màu này có mặt trên tất cả các xe bán tải của hãng vào năm 2017. Những chiếc xe bán tải Toyota giữ giá trị rất tốt, trong đó màu be này là một sự mới lạ, nó đã giúp những chiếc xe bán tải màu be duy trì giá trị của chúng”.

Tỷ lệ mất giá của xe bán tải sau 3 năm đầu sử dụng, xếp theo lựa chọn màu sắc

Khác với phân khúc SUV, Sedan… xe bán tải màu trắng khi bán lại cũng giữ giá tốt hơn so với các màu khác. Cụ thể, sau 3 năm đầu tiên sử dụng bản tải màu trắng mất khoảng 28,7% giá trị so với khi mua xe mới. Màu xám cũng chỉ mất giá trị khoảng 29,7%.

Trong khi đó, các xe bán tải màu xanh lục, vàng gold hay bạc, đỏ, đen, cam, xanh da trời đều có tỷ lệ mất giá từ 30 – 32,2% sau 3 năm đầu sử dụng. Riêng xe bán tải màu nâu có tỷ lệ mất giá cao nhất, sau 3 năm đầu sử dụng giá trị những chiếc bán tải màu nâu giảm tới 33,4% khi bán lại.