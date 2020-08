Xe Crossover giá rẻ của Hyundai ‘ẵm’ giải thưởng về độ an toàn

Sau hơn 1 năm được Hyundai trình làng thông qua Triển lãm Ô tô New York 2019, mẫu Crossover giá rẻ - Hyundai Venue nhanh chóng gắt hái thành công về mặt doanh số bán hàng cũng như dang tiếng trên thị trường ô tô . Venue mang về cho hãng xe Hàn Quốc hàng chục ngàn đơn đặt hàng, đồng thời vừa được Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc (IIHS) đánh giá cao về mức độ an toàn.

Hyundai Venue trình làng tại Triển lãm Ô tô New York 2019

Cụ thể, trải qua 6 bài thử nghiệm va chạm, cùng các tiêu chí đánh giá công nghệ, trang bị tính năng an toàn… Hyundai Venue đã được Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) trao giải thưởng an toàn Top Safety Pick 2020. Đây là một trong nững giải thương danh giá về mức độ an toàn trìn lĩnh vực ô tô với các tiêu chí, hạng mục đánh giá khá khắt khe vè cập nhật, thay đổi theo từng năm.

Năm nay, một mẫu xe đạt giải Top Safety Pick 2020 phải đáp ứng tiêu chí an toàn va chạm, công nghệ ngăn chặn va chạm ở tháng điểm “Good” trong 6 bài thử nghiệm va chạm khác nhau do IIHS đưa ra. Trong đó, khả năng ngăn ngừa va chạm phải đạt điểm đánh giá “Advanced” hoặc “Superior” dành cho các tình huống giao thông giữa xe với xe, xe với người đi bộ. Đặc biệt hệ thống đèn pha chiếu sáng phải đạt điểm đánh giá tối thiểu “Acceptable”.

Ở các bài thử nghiệm va chạm, Venue đều đạt điểm “Good”

Với Hyundai Venue, từ phiên bản tiêu chuẩn đến cao cấp của mẫu Crossover hạng B này đạt điểm “superior” ở hạng mục ngăn ngừa va chạm. Khả năng giảm thiểu va chạm với người đi bộ, Venue trang bị tiêu chuẩn đạt điểm “Advanced”. Tuy nhiên, phiên bản cao cáp trang bị đầy đủ hơn của Venue được đánh giá ở mức “Superior”.

Ở các bài thử nghiệm va chạm, Venue đều đạt điểm “Good” trong khi trang bị đèn pha Projector kết hợp đèn LED trên xe cũng đạt điểm “Acceptable”. Tuy nhiên, hệ thống đèn pha tiêu chuẩn lại bị đanh giá khá hạn chế về tầm nhìn khi vào cua.

Venue hiện là mẫu Crossover có thiết kế nhỏ gọn nhất của Hyundai