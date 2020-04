Xe cũ Chevrolet Aveo giá 250 triệu đồng có nên mua?

Cụ thể, một chiếc Chevrolet Aveo 2017 phiên bản LTZ số tự động hiện có giá rao bán khoảng 275 triệu đồng, như vậy giá dao dịch có thể nằm trong ngưỡng 250 triệu đồng. Đây là một mức giá khá rẻ cho một mẫu sedan hạng B số tự động nhưng vẫn còn khá tốt vì chỉ mới qua sử dụng được 3 năm.

Trong phân khúc Sedan hạng B cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam với tầm giá chỉ hơn 250 triệu đồng, khó mà kiếm được một chiếc xe số tự động nào, gần như chỉ tồn tại duy nhất có Chevrolet Aveo LTZ 1.4 AT đời 2017. Ngoài ra, còn một mẫu xe khác cũng tạm coi được nằm trong phân khúc này là Hyundai Grand i10 sedan 1.2 AT. Sở dĩ chỉ tạm coi là bởi Grand i10 sedan có kích thước quá nhỏ, nhỏ hơn hơn nhiều so với một mẫu xe hạng B tiêu chuẩn như Chevrolet Aveo.

Là một mẫu xe hạng B nhưng Chevrolet Aveo lại có giá rẻ hơn xe hạng A cùng đời

Chevrolet Aveo LTZ 2017 được trang bị động cơ hoàn toàn mới E-TEC II 1.4L cam kép DOHC 4 xy-lanh thẳng, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp như trên phiên bản cũ. Nhưng nhờ thừa hưởng công nghệ động cơ mới từ người đàn anh Cruze LT đã giúp cải thiện khả năng vận hành của xe lên đáng kể, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thân thiện với môi trường.

Chevrolet Aveo LTZ 1.4 AT là lựa chọn lý tưởng dành cho những người mới sử dụng và mua xe ô tô lần đầu. Mức giá hợp lý cùng chi phí vận hành kinh tế, và là một chiếc xe dễ lái dễ điều khiển Aveo LTZ dễ dàng tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau từ nông thôn đến thành thị, tư người trẻ đến già đều có thể sử dụng nó để lại hàng ngày và phục vụ cho nhu cầu đi lại chính đáng của cả gia đình.

Chevrolet Aveo LTZ 2017 có thông số cụ thể (DxRxC) lần lượt là: 4.310 x 1.710 x 1.505 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.480 mm và khoảng sáng gầm xe 130 mm. Khối lượng bản thân của xe lên tới 1.118 kg cùng dung tích bình nhiên liệu là 45L.

Khoang nội thất được trang bị các tiện nghi cơ bản

Aveo LTZ 2017 mới sở hữu không gian nội thất vô cùng rộng rãi với trần xe cao và khoảng để chân lớn, 5 người lớn ngồi trên xe hoàn toàn vô tư, thậm chí 3 người lớn và một trẻ nhỏ có thể ngồi ở hàng ghế phía sau. Xe vẫn được trang bị nội thất ghế nỉ màu vàng be tương tư như trên phiên bản số sàn 1.4 MT, ngoài ra, Aveo LTZ 1.4 AT không có nâng cấp nào về tiện nghi cũng như các tính năng giải trí trên xe so với phiên bản cũ.

Chevrolet Aveo LTZ 2017 vẫn sử dụng vô lăng 4 chấu trợ lực dầu, tích hợp phím điều khiển hệ thống giải trí giúp người điều khiển dễ dàng thao tác ngay cả khi đang lái xe. Cụm đồng hồ trung tâm trên xe có thiết kế khá đơn giản với dạng kim chỉ số Analog kết hợp cùng một màn hình hiển thị điện tử cho biết các chỉ số trung bình.

Chevrolet Aveo LTZ 1.4 AT 2017 mới được trang bị động cơ E-TEC II 1.4L DOHC kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp cho công suất tối đa 93 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 N.m tại vòng tua 3.000 rpm. Không mạnh mẽ nhưng cũng không quá yếu so với các đối thủ khác cùng phân khúc, Chevrolet Aveo cung cấp sức mạnh vừa đủ cho các nhu cầu sử dụng xe thông thường với chi phí vận hành kinh tế, khả năng tiêu hao nhiên liệu của xe vào khoảng 6,2 lít/100 km đường hỗn hợp. Ngoài ra, Chevrolet Aveo LTZ có trang bị thêm chế độ lái D1 - D2 hỗ trợ cho việc đổ đèo xuống dốc an toàn hơn.

Dù không được đánh giá cao về mặt vận hành, Chevrolet Aveo LTZ vẫn đáng cân nhắc nhờ giá rẻ

Hệ thống an toàn trên Chevrolet Aveo 2017 mới được trang bị: hệ thống túi khí hàng ghế trước (02 túi khí) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Bên cạnh đó, khung gầm xe được tăng cường thêm các ống thép hấp thụ lực va chạm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong khi có tình huống xấu xảy ra.