Không có rủi ro gây cháy Qua quá trình kiểm tra và làm việc với cơ quan chức năng, Ford xác nhận không có bất kỳ rủi ro nào về vấn đề an toàn, bao gồm cả việc không có rủi ro gây cháy. Cụ thể, vị trí xảy ra hiện tượng hơi ẩm dầu tại ống nạp két làm mát khí nạp là gần đèn pha. Nhiệt độ đo được ở vị trí hiện tượng hơi ẩm dầu xuất hiện là 39 - 40 độ C. Nhiệt độ làm việc bình thường của động cơ là từ 90 - 95 độ C. Thông thường, khi động cơ bị quá nhiệt (từ 110 - 115 độ C) sẽ có cảnh báo đồng hồ táp-lô yêu cầu khách hàng dừng xe để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, nhiệt độ chớp cháy của dầu động cơ là 230 độ C (trong điều kiện có tia lửa điện trên bề mặt) và nhiệt độ tự cháy của dầu là 495 độ C, vì vậy không gây ra nguy cơ cháy nổ do hiện tượng nêu trên. Trong khi đó, với hiện tượng hơi ẩm và ngấm dầu tại nắp che dây đai cam. Nguy cơ cháy chỉ có khả năng xảy ra khi lượng dầu đọng tại chỗ phải tối thiểu là 15 ml. Trong thực tế, đối với hiện tượng trên, lượng dầu đọng không tới 15 ml và nhiệt độ hoạt động bình thường của động cơ tối đa chỉ là 95 độ C, vì vậy, không có nguy cơ gây cháy.