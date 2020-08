Xe máy giảm giá, ‘chống ế’ mùa dịch Covid-19

Không còn nhộn nhịp như giai đoạn trước Tết Nguyên đán 2020, không khí mua sắm tại các đại lý xe máy khu vực TP.HCM đang trở nên trầm lắng, vắng khách giữa bối cảnh người dân đang hạn chế chi tiêu, đi lại để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Theo nhân viên bán hàng của một đại lý ủy quyền của Honda (HEAD) trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM: “Sau giai đoạn khá sôi động trong tháng 6 đến nửa đầu tháng 7.2020 lượng khách đến đại lý xem xe, mua xe đang giảm dần. Phần lớn vẫn là khách mang xe đến đại lý để làm dịch vụ, bảo dưỡng”.

Trong khi đó, trưởng bộ phận bán hàng của đại lý phân phối chính hãng xe Yamaha tại TP.HCM cho biết: “Doanh số bán hàng liên tục sụt giảm từ cuối năm ngoái. Lượng tiêu thụ một số mẫu mã giảm tới 20 - 30% so với những năm trước đây”.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất, đại lý phân phối xe máy đang nỗ lực kích cầu, chống ế bằng cách tung ra các gói ưu đãi, thông qua hình thức giảm giá bán, tặng quà để hút khách mua xe.

Thực tế trong những tháng qua, nhiều mẫu xe Yamaha đang được các đại lý giảm giá về mức thấp hơn giá nhà sản xuất niêm yết. Cụ thể, một số đại lý phân phối chính hãng xe Yamaha đang bán mẫu xe số phổ thông Yamaha Sirius với giá 18,3 - 23,5 triệu đồng, thấp hơn 300 - 500 ngàn đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản Jupiter cũng giảm 900.000 - 1 triệu đồng. Mẫu xe tay ga Janus được đại lý bán thấp hơn giá niêm yết 500.000 - 2 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Mẫu xe côn tay Honda Winner hiện đang được HEAD bán với giá 43,9 - 48 triệu đồng, thấp hơn 1,8 - 2 triệu đồng so với giá niêm yết

Cụ thể, mẫu xe côn tay Honda Winner hiện đang được HEAD công bố giá từ 43,9 - 48 triệu đồng, thấp hơn 1,8 - 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Một số phiên bản của dòng xe số Honda Blade cũng giảm nhẹ từ 400.000 - 1 triệu đồng, tùy chính sách của từng đại lý. Trong khi đó, dòng xe tay ga Honda AirBlade 125/150 sau một thời gian đội giá, chênh giá lên tới 5- 6 triệu đồng so với giá niêm yết (41,2 - 56,4 triệu đồng) nay chỉ còn chênh giá khoảng 1,5 - 3 triệu đồng. Giá bán Honda PCX tại một số đại lý cũng giảm từ 1,7 - 2,4 triệu đồng so với giá niêm yết (từ 56,5 - 70,5 triệu đồng).