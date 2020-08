Không còn ở vị thế độc tôn, Ford EcoSport đang từng bước thay đổi nhằm tìm lại lợi thế cạnh tranh, cũng như chỗ đứng trong phân khúc xe SUV đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh việc đổi mới, nâng cấp thiết kế, công nghệ... từ đầu năm 2020 Ford EcoSport liên tục được các đại lý Ford giảm giá bán nhằm xả bớt lượng hàng tồn kho, đồng thời cạnh tranh về giá cùng các đối thủ trong phân khúc như Hyundai KONA , KIA Seltos...

Sau những đợt giảm giá trong khoảng thời gian cuối quý I đến đầu quý II.2020, ở thời điểm hiện tại giá bán EcoSport tại các đại lý tiếp tục giảm ở mức từ 40 – 85 triệu đồng.

Giá bán EcoSport tại các đại lý tiếp tục giảm ở mức từ 40 – 85 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên Thanh Niên, tại một số đại lý Ford khu vực miền bắc, phiên bản EcoSport Ambiente 1.5 MT vốn có giá niêm yết 545 triệu đồng nay đang được một số đại lý bán với giá 460 triệu đồng, giảm tới 85 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản EcoSport Titanium 1.5 AT và Titanium 1.0 AT giảm từ 38 – 59 triệu đồng kèm theo một số quà tặng phụ kiện cho khách mua xe trong tháng 8.2020.

Tại khu vực TP.HCM, bản EcoSport Ambiente 1.5 MT đang được các đại lý giảm giá khoảng 80 triệu đồng. Hai bản Titanium 1.5 AT và Titanium 1.0 AT cũng giảm lần lượt 40 – 45 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý còn tặng kèm một số phụ kiện như thảm trải sàn, dán phim cách nhiệt, và camera hành trình… Nhân viên một đại lý Ford ở TP.HCM còn cho biết, trường hợp khách không lấy phụ kiện sẽ được giảm thêm 5 triệu đồng vào giá bán xe.

Với mức giảm lần này, giá bán một số phiên bản Ford EcoSport đnag về mức dưới 500 triệu đồng – thấp nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ

Đây được xem là một trong những đợt giảm giá bán EcoSport mạnh tay nhất của các đại lý Ford từ đầu năm 2020 đến nay. Ngoài mục địch kích cầu mùa dịch cũng như tháng Ngâu , động thái giảm giá bán Ford EcoSport của các đại lý còn để dọn kho, chuẩn bị cho phiên bản mới, đồng thời cạnh tranh với Hyundai KONA cũng như hàng loat đối thủ mới vừa xuất hiện như KIA Seltos , MG ZS…

Tuy nhiên, động thái giảm giá EcoSport của các đại lý Ford chủ yếu tập trung vào 3 phiên bản Ambiente 1.5 MT, Titanium 1.5 AT và Titanium 1.0 AT… Tại một số đại lý, lượng xe nằm trong chương trình giảm giá cũng không còn nhiều. Thậm chí, một số phiên bản như Ambiente 1.5 AT và Trend 1.5 AT đã hết hàng. Với mức giảm lần này, giá bán một số phiên bản Ford EcoSport đnag về mức dưới 500 triệu đồng – thấp nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Tính từ đầu năm đến nay, dù liên tục được các đại lý áp dụng chính sách giảm giá, ưu đãi nhưng tổng doanh số bán EcoSport sau 7 tháng chỉ đạt 1.297 xe, thấp hơn gần 2.500 xe so với Hyundai KONA (đạt 3.743 xe). Không những vậy, mẫu xe SUV giá rẻ nhất của Ford đang bị Honda HR-V bám đuổi sát sao và có thể để mất vị trí thứ 2 vào tay đối thủ đến từ Nhật Bản.