Xe Toyota đang mất dần sức hút tại Việt Nam?

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8.2020 tổng lượng ô tô Toyota tiêu thụ tại Việt Nam chỉ đạt 4.259 xe, giảm 1.048 xe tương đương 20% so với tháng 7.2020. Đây chưa phải là mức doanh số bán hàng thấp nhất của Toyota Việt Nam tính từ đầu năm 2020 đến nay, nhưng một lần nữa khiến thương hiệu xe Nhật bị Hyundai vượt mặt.

Doanh số của thương hiệu xe Hàn cũng giảm đến 2.239 xe so với tháng 7.2020, nhưng tổng lượng tiêu thụ 5.367 xe trong tháng 8.2020 cũng vẫn đủ Hyundai tiếp tục gia tăng cách biệt với Toyota. Cụ thể, cộng dồn 8 tháng đầu năm 2020, Toyota bán ra thị trường Việt Nam 34.743 xe ô tô các loại, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 6.244 xe so với Hyundai (đạt 40.987 xe).