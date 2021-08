Yamaha tung trailer hé lộ chiến mã đường phố mới với ‘concept’ chưa từng có

Mặc dù chưa hề có bất cứ một thông tin cụ thể nào về sản phẩm, nhưng chỉ với một đoạn teaser ngắn vừa được Yamaha công bố, nhiều bạn trẻ đã “ngây ngất” trước concept hoàn toàn mới lạ được lấy cảm hứng từ “Nghệ thuật đường phố - Street Art ”, gửi tới thông điệp của tinh thần tự do, khẳng định chất riêng, được chấp cánh bởi đam mê nghệ thuật vô hạn và những cung đường bất tận. Hiện các trang mạng xã hội và hàng loạt các diễn đàn về xe máy tại Việt Nam cũng đang xôn xao đưa ra nhiều đồn đoán về chiến mã sắp được ra mắt này.

Theo như tìm hiểu, sản phẩm sắp ra mắt của Yamaha sẽ mang một “concept” hoàn toàn khác biệt với tên gọi “Master art of street - Kiệt tác nghệ thuật đường phố” - đây là một bước đi táo bạo mà lần đầu tiên Yamaha áp dụng cho sản phẩm của mình, hứa hẹn mang đến một chiến mã tràn đầy cảm hứng nghệ thuật đường phố của các bạn trẻ: không chỉ là sự đam mê sức mạnh, tốc độ mà còn là niềm cảm hứng với nghệ thuật và sự tự tin thể hiện chất riêng và cái tôi cá tính.

“Street Art” là một thuật ngữ chung xác định các hình thức nghệ thuật thị giác được tạo ra ở địa điểm công cộng, thường là tác phẩm nghệ thuật tự do lấy cảm hứng từ môi trường đô thị mà được biết đến nhiều nhất là graffiti. Với “Master art of street - Kiệt tác nghệ thuật đường phố”, Yamaha được xem là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam tiên phong khởi xướng trào lưu nghệ thuật đường phố cho sản phẩm xe máy dành cho giới trẻ đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Bên cạnh đó, đoạn teaser còn tiết lộ 4 thông điệp sáng tạo đầy ẩn ý. Đó là Rule The Road: niềm khát khao chinh phục những cung đường; Born to ride: đam mê của tuổi trẻ muốn chinh phục mọi cung đường; Ride as the King: niềm tự hào mãnh liệt khi bạn làm chủ ông vua đường phố; và Above Me only sky: thể hiện tinh thần tự do, thỏa chí tung hoành.

Những thông điệp sáng tạo đầy ẩn ý trong trailer vừa được Yamaha công bố

Tuy chưa có manh mối nào trong teaser cho biết sản phẩm này sẽ là gì nhưng không ít ý kiến cho rằng, sản phẩm được Yamaha giới thiệu vào ngày 5.9 tới đây chắc chắn sẽ hội tụ đầy đủ thế mạnh từ ngoại hình cho tới khả năng vận hành - hứa hẹn sẽ chiếm trọn trái tim các tín đồ mê tốc độ khắp cả nước. Tất cả sẽ có câu trả lời thông qua buổi họp báo trực tuyến vào lúc 20 giờ chủ nhật, ngày 5.9.2021 trên Fanpage và kênh Youtube chính thức của Yamaha Motor Vietnam.