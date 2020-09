Cảnh sát tương lai nỗ lực… tập huấn lái xe an toàn

Với mong muốn xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh, những năm qua Honda Việt Nam luôn được biết đến là đơn vị tiên phong trong các hoạt động, các chương trình, khóa học liên quan đến lĩnh vực giao thông. Trong đó, Hướng dẫn lái xe an toàn từ lâu đã trở thành sự kiện thường niên. Đây là chương trình quy mô toàn quốc được Honda Việt Nam bắt tay với hệ thống đại lý ủy nhiệm tổ chức, đã góp phần không nhỏ vào việc thay đổi ý thức, tăng cường kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho khách hàng sử dụng ô tô, góp phần giảm thiểu tai nạn trong những năm qua.

Nội dung đào tạo gồm hai phần: lý thuyết và thực hành lái xe

Năm 2020, đại lý Honda Ô tô Cộng Hòa tiếp tục là đại lý được Honda Việt Nam ủy nhiệm tổ chức chương trình huấn luyện Lái xe an toàn tại TP.HCM vào ngày 18.9. Chương trình năm nay diễn ra tại trường Đại học Cảnh Sát Nhân Dân (36 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7) với tham gia của các chiến sĩ Cảnh sát nhân dân tương lai, cùng với đó là các chuyên gia của Honda Ô tô Cộng Hòa và Honda Việt Nam.

Giống với mọi năm, chương trình năm nay vẫn duy trì hai phần nội dung đào tạo chính, gồm lý thuyết và thực hành. Ở phần đào tạo lý thuyết, các chuyên gia hướng dẫn giúp các học viên nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phổ biến về luật giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn một số phương pháp lái xe an toàn cơ bản, hiểu về khoảng cách an toàn, phán đoán và xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Các chuyên gia đến từ Honda Ô tô Cộng Hòa và Honda Việt Nam sẽ trực tiếp hướng dẫn học viên thực hành

Trong phần thực hành, các học viên lần lượt trải qua 4 bài học kĩ năng được bố trí theo sa hình, gồm cảm nhận không gian xe (tiến và lùi), ghép xe song song, phản xạ và cua vòng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hướng dẫn các học viên cách thao tác đúng cách trước khi lái xe như kiểm tra xe, tư thế ngồi lái, xác định điểm mù trên xe, cách lên xuống xe an toàn...

Kết thúc chương trình Honda Ôtô Cộng Hòa tổ chức 1 bài thi kỹ năng tổng hợp và trao chứng nhận Lái xe an toàn cho các học viên tham dự.

Chương trình đào tạo lái xe an toàn sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức về an toàn giao thông cũng như hoàn thiện hơn nữa kỹ năng lái xe

Theo đại diện Honda Ô tô Cộng Hòa, chương trình đào tạo lái xe an toàn với những kiến thức và phương pháp trải nghiệm sinh động, thực tế sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức về an toàn giao thông cũng như hoàn thiện hơn nữa kỹ năng lái xe. Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới cùng với Honda Việt Nam, Honda Ô tô Cộng Hòa cố gắng nâng cao nội dung đào tạo và tiếp tục thực hiện chương trình ý nghĩa này nhằm góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn.