Nên bật điều hòa ô thế nào để hạn chế virus Corona?

Trong tình hình phải đối phó với virus Corona gây hoang mang cộng đồng nhiều ngày qua, các bác tài cũng nên lưu ý cách sử dụng điều hòa để hạn chế tối đa khả năng không khí có chứa các loại virus, trong đó có corona lọt vào khoang xe.

Chọn nhiệt độ điều hòa ô tô phù hợp để hạn chế Virus Corona Virus corona thường suy yếu khi nhiệt độ trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Nhiệt độ, độ ẩm cao, điều kiện không khí thông thoáng, corona cũng rất khó lây lan. Như vậy, để hạn chế tối đa virus, người đi ô tô nên để nhiệt độ điều hòa trên 25 độ C, không bật điều hòa quá lạnh và chú ý rửa tay sạch sẽ thường xuyên vì phải tiếp xúc với các tay nắm cửa và các chi tiết nhựa trong khoang xe.

Đối với các mẫu xe có trang bị điều hòa tự động, người lái có thể dễ dàng thấy được chỉ số nhiệt độ được hiển thị trên cụm điều khiển hệ thống điều hòa, qua đó điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong khi đó với xe không có điều hòa tự động thì thao tác này tỏ ra khó chính xác hơn khi xe không thể hiện chính xác nhiệt độ của hệ thống làm mát, người lái sẽ phải tự mình ước chừng, thông thường nên chọn chế độ làm mát vừa phải, không quá lạnh, tạo điều kiện cho virus có thể sống sót.

Nhiệt độ điều hòa quá lạnh sẽ không hạn chế được virus Corona

Chọn chế độ lấy gió trong để hạn chế không khí bên ngoài

Hệ thống điều hòa của ô tô luôn có 2 chế độ lấy gió trong hoặc lấy gió ngoài để làm mát không khí bên trong cabin. Trong tình hình hiện nay, cách tốt nhất là nên chọn chế độ lấy gió trong để hạn chế việc vius từ bên ngoài có thể lọt vào khoang lái, qua đó vô tình gây nhiễm bệnh cho người ngồi trong.

Theo các chuyên gia ô tô, khi người dùng lựa chọn chế độ lấy gió ngoài, hệ thống lấy gió trên xe sẽ hút luồng không khí từ bên ngoài xe vào lọc gió. Sau đó, luồng không khí này tiếp tục được đưa qua dàn lạnh hoặc dàn sưởi của hệ thống điều hòa để thay đổi nhiệt độ phù hợp với mức mà người dùng đã chọn trong xe. Chế độ lấy gió này sẽ tạo ra luồng không khí tươi mát, đồng thời luôn đảm bảo lượng oxy trong khoang nội xe. Tuy nhiên, khi xe lưu thông qua những khu vực nhiều khói bụi hay có mùi, nếu người dùng vẫn chọn chế độ lấy gió ngoài sẽ làm bụi bẩn, không khí ẩm hay mùi khó chịu lọt vào trong xe.

Trong khi đó với chế độ lấy gió trong, hệ thống điều hòa sẽ lấy trực tiếp luồng không khí tuần hoàn trong khoang nội thất xe để cho qua dàn lạnh, dàn sưởi nhằm thay đổi nhiệt độ. Với điều kiện thời tiết tại Việt Nam, vào những ngày nắng nóng, so với lấy gió ngoài, chế độ lấy gió trong khi được kích hoạt sẽ mang lại hiệu quả làm mát nhanh hơn. Bởi nhiệt độ trong xe luôn chênh lệch so với bên ngoài. Tuy nhiên, với các xe không được trang bị hệ thống điều hòa tự động, khi chọn chế độ gió trong và sử dụng xe trong suốt hành trình dài, sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng thiếu oxy trong cabin, khiến không khí ngột ngạt gây mệt mỏi cho người ngồi trong xe.

Chọn chế độ lấy gió trong như ảnh minh họa để hạn chế không khí có chứa virus lọt vào khoang cabin

Điều chỉnh tốc độ quạt gió không quá mạnh

Việc người dùng chọn chế độ thổi quạt gió quá mạnh có thể vô tình thổi thẳng không khí có chức virus vào mũi của người ngồi trong xe, do vậy không nên bật quạt gió quá mạnh, cũng như hướng quạt gió tránh thổi trực tiếp vào mặt hành khách.

Dù không đảm bảo có thể ngăn được 100% không khí có chứa virus lọt vào khoang xe, tuy nhiên những khuyến cáo trên đây giúp hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm cho hành khách bên trong xe.