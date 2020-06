8 điểm mới trên Mitsubishi Xpander 2020 so với bản cũ

Theo kế hoạch bán hàng của MMV, bước đầu các đại lý ủy quyền của hãng chỉ phân phối bản Mitsubishi Xpander số tự động (AT) với giá bán 630 triệu đồng. Căn cứ theo nhu cầu thị trường, MMV sẽ tiếp tục giới thiệu bản số sàn (MT) trong thời gian tới. So với mẫu cũ (bản AT), Mitsubishi Xpander AT 2020 có giá bán cao hơn 10 triệu đồng nhưng bù lại bản nâng cấp được sửa đổi bổ sung hàng loạt điểm mới về thiết kế, trang bị nội ngoại thất.