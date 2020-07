Thị trường ô tô Việt Nam đang trên đà hồi phục mạnh mẽ sau những nỗ lực kích cầu của các doanh nghiệp kết hợp với chính sách ưu đãi được Chính phủ ban hành.

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố chiều 10.7, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 6.2020 đạt 24.002 xe, tăng gần 5.000 xe tương đương 26% so với tháng 5.2020.

VIDEO: Đại lý đua giảm giá, doanh số toàn thị trường ô tô Việt tăng gần 5.000 xe

Nhìn toàn cảnh, thị trường ô tô đang dần hồi phục nhưng chưa thể khiến các doanh nghiệp ô tô lạc quan nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Bởi theo VAMA, doanh số bán hàng trong tháng 6.2020 của các thành viên vẫn giảm tới 13% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán xe của các thành viên VAMA giảm giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.