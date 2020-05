Đại dịch hoành hành, người dân hạn chế đi lại, thắt chặt chi tiêu đặc biệt với các mặt hàng có giá trị cao như ô tô, khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trải qua “một phen điêu đứng”.

VIDEO: Khách hàng ‘khóa ví’, thị trường ô tô Việt Nam ‘ế chỏng chơ’

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 4.2020 tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 11.761 xe, giảm 39% so với tháng 3.2020 và tiếp tục giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này thiết lập nên chuỗi kỷ lục buồn khi đây đã là tháng thứ 2 liên tiếp sức mua ô tô sụt giảm so với cùng kỳ, tháng có kết quả bán hàng thấp nhất của thị trường ô tô trong vòng 4 năm trở lại đây và... tháng 4 có kết quả bán hàng thấp nhất của các hãng ô tô tại Việt Nam.