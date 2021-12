Xét xử vụ giết người phụ nữ đơn thân ở Phan Rí Cửa để cướp tài sản

Sáng ngày 28.12, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2020 vì hành vi ra tay tàn ác của hung thủ.

Theo cáo trạng, trưa ngày 1.12.2020, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) phát hiện bà N.T.L (51 tuổi) tử vong tại nhà riêng, trang sức vàng trên người nạn nhân không còn.

Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập ban chuyên án điều tra và nhận định hung thủ chính là Lê Thị Chanh. Do trước đó Chanh có đến sống chung như vợ chồng với M.V.C (cậu ruột của nạn nhân). Khi xảy ra vụ án, Chanh nhắn cho người tình biết phải nuôi người bệnh ở Huế. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an biết lúc xảy ra vụ án Chanh đang ở Phan Rí Cửa, chứ không phải ở Huế. Lần theo dấu vết, tối ngày 12.12.2020, công an đã bắt Chanh tại một khách sạn ở H.Bình Chánh (TP.HCM).

Chanh khai nhận, vào tối ngày 30.11.2020, đến nhà bà L. mượn tiền, vòng vàng trang sức nhưng bà L. không cho. Biết bà L. đơn thân, sống một mình, nên Chanh đã nảy sinh ý định giết người, cướp của. Để đánh lạc hướng Chanh nói với người tình là mình phải về Huế để chăm sóc người bệnh.





Khoảng 1 giờ ngày 1.12.2020, thấy bà L. đã ngủ nên Chanh xuống nhà bếp lấy 1 cái chày bằng gỗ đập vào đầu và đè cổ nạn nhân đến chết, rồi lột lấy vàng tẩu thoát vào TP.HCM. Số tài sản mà Chanh cướp được và bán là hơn 40 triệu để tiêu xài cá nhân đến khi bị bắt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội và đã tuyên phạt Lê Thị Chanh mức án chung thân về tội “Giết người” theo điều 123 Bộ luật Hình sự và 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo điều 168 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Chanh phải nhận mức án tù chung thân.