Xịt dưỡng: Giải pháp tưới mát cho làn da ngày hè nóng bức, mệt mỏi

Xịt dưỡng - Giải pháp “cấp cứu” làn da khô nhăn, thiếu sức sống trong ngày hè

Mùa hè là khoảng thời gian mà làn da chúng ta dễ bị tổn thương nhất. Bởi đây là thời điểm ánh nắng mặt trời gay gắt hơn bao giờ hết, khiến làn da bị khô, thô ráp, thiếu sức sống, đổ nhiều dầu hơn. Nếu không chăm sóc và bảo vệ da kỹ càng, làn da sẽ bị lão hóa rất nhanh và gặp nhiều vấn đề về da. Thậm chí, làn da có thể bị hư tổn từ bên trong và mất nhiều thời gian để phục hồi lại như ban đầu.

Để giữ làn da khỏe đẹp, tràn đầy sức sống trong những ngày hè oi bức thì trong túi xách của bạn không nên thiếu đi vật bất ly thân đó là xịt dưỡng. Ngoài khả năng cấp ẩm sâu, bổ sung dưỡng chất đậm đặc nuôi dưỡng, bảo vệ làn da, xịt khoáng còn giúp kem chống nắng và lớp trang điểm lâu trôi hơn. Đây thực sự là giải pháp chăm da lý tưởng không thể thiếu vào ngày hè đúng không nào!

Xịt dưỡng là gì và khác với xịt khoáng như thế nào?

Xịt dưỡng là sản phẩm có dạng dung dịch lỏng, chứa nhiều dưỡng chất dưỡng da cần thiết giúp làn da được chăm sóc, bảo vệ một cách tốt hơn. Xịt dưỡng cũng được thiết kế các tia nước dạng phun sương, nhưng sẽ có nhiều công dụng dưỡng da hơn sản phẩm xịt khoáng thông thường. Đồng thời cung cấp độ ẩm cho da gấp nhiều lần xịt khoáng và duy trì hiệu quả lâu hơn.

Rất nhiều người nghĩ xịt khoáng và xịt dưỡng là một. Nhưng thực tế đây là 2 sản phẩm riêng biệt với công dụng, hiệu quả khác nhau. Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa xịt khoáng và xịt dưỡng.

● Xịt dưỡng chứa lượng dưỡng chất đậm đặc hơn xịt khoáng

Xịt khoáng được cấu tạo từ nước khoáng với các khoáng chất, còn trong xịt dưỡng không hề chứa các thành phần khoáng chất. Xịt dưỡng thường có base (gốc) là nước hoặc nước hoa hồng, nước nha đam, hay các loại nước khác có tác dụng với làn da. Do đó, xịt dưỡng thường đậm đặc do tích hợp nhiều tinh chất dưỡng da hơn với xịt khoáng.

● Xịt dưỡng có nhiều công dụng dưỡng da hơn xịt khoáng

Xịt khoáng thiên về khả năng cấp ẩm cho da, chống khô. Còn xịt dưỡng sẽ bổ sung nhiều thành phần dưỡng da khác tương tự như các loại mỹ phẩm thông thường. Do đó, xịt dưỡng sẽ đa năng hơn, thường có khả năng chống lão hóa, làm sáng da, làm dịu da nhạy cảm, phục hồi da hư tổn…

● Hiệu quả của xịt dưỡng kéo dài hơn xịt khoáng





Khả năng cấp ẩm của xịt dưỡng sẽ “ăn đứt” xịt khoáng. Thông thường hiệu quả cấp ẩm của xịt khoáng chỉ kéo dài từ 2 - 3 giờ, còn xịt dưỡng có thể kéo dài từ 5 - 6 giờ, gần như gấp đôi xịt khoáng.

Nên lựa chọn xịt dưỡng nào?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại xịt dưỡng, đến từ các thương hiệu khác nhau. Điều này khiến nhiều người còn băn khoăn không biết loại xịt dưỡng nào tốt và phù hợp với làn da, không gây kích ứng. Nói về loại xịt dưỡng “thần thánh” được truyền tai nhau về hiệu quả thì xịt dưỡng chất, tăng cường sức sống Image Vital C Hydrating Facial Mist đang được nhắc đến rất nhiều. Bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm này để chăm sóc, bảo vệ da trong những ngày hè sắp tới.

Xem chi tiết sản phẩm ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://imagevietnam.vn/vital-c/xit-khoang-tang-cuong-suc-song-image-vital-c-hydrating-facial-mist.html

Xịt dưỡng Image Vital C Hydrating Facial Mist nằm trong top các sản phẩm bán chạy của Image Skincare - Hãng dược mỹ phẩm uy tín, có tiếng lâu năm tại Hoa Kỳ. Xịt dưỡng Image có bảng thành phần “xịn sò” với Vitamin C và vi hạt vàng ổn định, cùng với tinh dầu vỏ cam, chiết xuất đường mía, Glutathione, Algin thủy ngân, nước ép nha đam, chiết xuất trà xanh, cúc La Mã… Nhờ thành phần lành tính, xịt dưỡng Image Vital C Hydrating Facial Mist dùng được trên mọi loại da. Đặc biệt, đây sẽ là “cứu tinh” cho làn da khô, xỉn màu, thiếu sức sống, có dấu hiệu lão hóa.

Xịt dưỡng Image Vital C Hydrating Facial Mist sẽ tạo nên “lá chắn” bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của ánh nắng hè gay gắt, các yếu tố ô nhiễm trong môi trường. Giúp làn da được cấp ẩm sâu, thư giãn tức thì, trở nên căng tràn sức sống. Đồng thời ngăn ngừa sự oxy hóa, giúp làn da tươi trẻ, mịn màng, căng bóng tự nhiên, phục hồi làn da mệt mỏi, căng thẳng.

Ngoài ra, xịt dưỡng Image Vital C Hydrating Facial Mist còn “ghi điểm” nhờ kết cấu siêu nhẹ, hương thơm cam chanh tươi mát, tạo cảm giác cực mát lạnh, thư giãn khi chạm vào da. Đồng thời đây sẽ là lớp nền hoàn hảo, giúp kem chống nắng và lớp trang điểm bám trên bề mặt da tốt hơn, lâu hơn.

Xịt khoáng là xu hướng chăm sóc da tất yếu và không thể thiếu trong túi xách của chị em phụ nữ hiện đại, nhất là khi mùa hè nóng bức đang cận kề, khiến làn da đối mặt với nhiều vấn đề. Hiện nay bạn có thể đặt mua xịt khoáng Image Vital C Hydrating Facial Mist tại Image Việt Nam. Cam kết phân phối hàng chính hãng 100%, được đổi trả trong vòng 7 ngày, cùng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi khách hàng!