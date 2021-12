Xu hướng ‘ở rộng sống xanh’ sau dịch, TP.Thủ Đức nằm trong Top điểm đến an cư

Tiêu chí mua nhà “hậu Covid-19” thay đổi

Theo đánh giá của đại diện Hội Quy hoạch và Phát triển TP.HCM đối với hiệu quả của việc giãn cách, cách ly trong đợt dịch vừa qua thì các khu chung cư cao tầng, khu dân cư tách biệt thành công hơn với tỉ lệ và số ca lây nhiễm ít hơn so với các khu dân cư đông đúc, ngõ nhỏ chật hẹp ở trung tâm thành phố.

Cùng với đó, Trưởng Bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở của CBRE Việt Nam cho rằng, nhu cầu nhà ở vẫn luôn ở mức cao do càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một nơi trú ẩn riêng tư, đảm bảo an toàn. Nhu cầu sống xanh, sống khỏe, sống an toàn được đặt lên hàng đầu, định hình xu hướng sống mới của các gia đình đô thị.

Các chuyên gia nhận định việc hạn chế di chuyển và thời gian dài làm việc tại nhà trong đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu sở hữu một không gian sống rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Những người mua nhà lần đầu cũng chú ý tới việc lựa chọn nơi ở có diện tích rộng hơn là vị trí gần nơi làm việc như trước kia. Kết quả là, thay vì sống đông đúc tại những khu vực trung tâm thành phố, nhiều gia đình bắt đầu nghĩ tới việc dịch chuyển ra các đô thị lân cận để hưởng thụ không khí trong lành, bình yên.

Tại những khu vực lân cận TP.HCM như Thủ Đức, thị trường ghi nhận nhu cầu gia tăng đối với các dự án căn hộ cao cấp có diện tích lớn, được quy hoạch đồng bộ, chú trọng môi trường sống xanh, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao...

Bất động sản xanh tại TP.Thủ Đức thu hút người mua ở

Một trong những dự án căn hộ tại TP.Thủ Đức được giới thiệu vào dịp cuối năm là FIATO Premier của Nhà phát triển dự án Thang Long Real Group, đang tạo ra sức hút lớn trên thị trường. Dự án nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình cùng các nhà đầu tư vì đáp ứng được cùng lúc các yếu tố “ở rộng, sống xanh” giữa bối cảnh quỹ đất phát triển không gian sống tại các khu vực trung tâm đang ngày càng khan hiếm.





FIATO Premier là giai đoạn 2 của dự án khu dân cư Thang Long Home - Hưng Phú, với phân khu nhà phố - biệt thự đã được bàn giao, thu hút đông cư dân về sinh sống nhờ mật độ xây dựng thấp, mảng xanh và các tiện ích hướng đến sức khoẻ. Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, giai đoạn 2 bao gồm 2 phân khu, 4 tháp cao 15 tầng mang tên Avia, Benito, Cosy, Dream. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường hơn 400 sản phẩm, bao gồm nhiều loại hình căn hộ đa dạng như 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, căn thông tầng (duplex), căn thương mại dịch vụ, penthouse. Đặc biệt, đối với dòng penthouse còn được thiết kế ấn tượng với hồ bơi dài 12m ngay bên trong nhà, khu vực sân vườn được thiết kế rộng rãi, kết hợp với hệ thống ban công được bố trí thông minh sẽ tạo nên sự độc bản cho chủ sở hữu penthouse đẳng cấp tại FIATO Premier.

Được biết dự án được xây dựng với mật độ thấp chỉ từ 25-27%, nhiều diện tích cho cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi ngoài trời… mang tới cho cư dân một cuộc sống thoải mái, tận hưởng cảm giác kết nối với thiên nhiên. Mỗi căn hộ tại đây sở hữu ban công thoáng rộng mà ít dự án nào hiện nay trên thị trường có được.

“Các thiết kế của FIATO Premier hướng đến việc kiến tạo một dự án không chỉ là nơi ở với các công năng, tiện ích đầy đủ, không chỉ là những thiết kế hợp thời mà còn là sự kết hợp giữa môi trường sống, không gian phát triển và mong muốn của cư dân sinh sống tại đây, đồng thời là di sản cho các thế hệ tiếp nối” - đại diện nhà phát triển dự án cho biết.

Ngoài ra, với ưu thế về vị trí đã khiến FIATO Premier trở thành toạ độ vàng trên bản đồ bất động sản Thủ Đức. Tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức), dự án tiếp giáp với đường Vành Đai 2 - trục đường được đầu tư 26.000 tỷ đồng với mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông, góp phần giảm ùn tắc, phát triển kinh tế và liên kết vùng. Nhờ vị trí kết nối, cư dân dễ dàng di chuyển đến các tiện ích vùng như trung tâm hành chính quận, trường học các cấp, bệnh viện Hạnh Phúc, trung tâm thương mại Giga Mall, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các quận trung tâm TP.HCM.

Sở hữu nhiều ưu thế của một bất động sản xanh giữa lòng thành phố mới Thủ Đức, FIATO Premier đang là nhân tố giúp thị trường bất động sản khu Đông thêm nhộn nhịp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, thời điểm nhu cầu mua nhà có xu hướng tăng cao.