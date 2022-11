Xu hướng sử dụng sản phẩm thuần chay: Có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Tại sao các sản phẩm thuần chay “lên ngôi”? Sử dụng có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Ngoài xu hướng thuần chay trong chế độ ăn, hiện nay chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe bằng sản phẩm thuần chay cũng đang thịnh hành. Lý do vì sao các sản phẩm thuần chay lại được yêu chuộng đến vậy? Có thật sự an toàn an toàn cho sức khỏe người dùng? Cùng tìm hiểu ngay những thông tin dưới đây để có câu trả lời chính xác nhất.

Giúp giảm thiểu các tác hại từ môi trường

Hiện tại, nhiều dòng mỹ phẩm trên thị trường hầu hết đều sử dụng các thành phần có nguồn gốc từ động vật như sữa, dịch ốc sên, chiết xuất từ da cừu, mỡ lông cừu, sáp ong, gelatin… Cũng như được thử nghiệm lên động vật trước khi ra mắt thị trường. Điều này đã làm mất đi yếu tố nhân đạo, tác động tiêu cực đến môi trường.

Trong khi đó, sản phẩm thuần chay sẽ sử dụng nguyên liệu chủ yếu được chiết xuất từ nguồn gốc thiên nhiên như các loại hoa, quả, các loại cây (lá, rễ, thân cây)... Việc sử dụng sản phẩm thuần chay sẽ góp phần làm giảm được mức độ, tốc độ của biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất.

Góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên

Khi sử dụng các loại mỹ phẩm thuần chay, bạn đã góp phần vào việc giúp hạn chế phá rừng, đốt rừng để khai thác kinh tế. Thay vào đó, hầu hết nguồn nguyên liệu của mỹ phẩm thuần chay đều được khai thác, nuôi trồng từ nhà sản xuất. Điều này sẽ giúp giảm các tác hại đến môi trường và cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Thành phần lành tính

Thông thường, trong quá trình sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc động vật, nhà sản xuất sẽ phải thực hiện một số bước làm giảm mùi của mỹ phẩm. Chẳng hạn như dùng chất tẩy rửa, chất tạo màu, paraben (chất bảo quản)… Những thành phần này thường rất dễ gây kích ứng cho da, đặc biệt là làn da nhạy cảm.

Trong khi đó, sản phẩm thuần chay đều được chiết xuất từ thực vật và có mùi hương tự nhiên, không cần sử dụng những phụ chất nêu trên. Từ đó đảm bảo được độ an toàn, lành tính cho da. Đây cũng là ưu điểm lớn khiến sản phẩm thuần chay ngày một thịnh hành, được ưa chuộng tại nhiều quốc gia.

Các sản phẩm thuần chay cũng được chiết xuất từ các thành phần vitamin lành tính mang hàm lượng dưỡng chất cao mà không gây hại cho sức khỏe hay tác dụng phụ. Nếu mua đúng thương hiệu uy tín thì sẽ không còn lo ngại tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe, làn da.

Bật mí thương hiệu thuần chay bán chạy hàng đầu nước Mỹ

Là xu hướng chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe “mới nổi” trong một vài năm trở lại đây, sử dụng sản phẩm thuần chay đang ngày càng được biết đến nhiều hơn. Vậy bạn đã chọn được cho mình thương hiệu uy tín để gửi gắm làn da và sức khỏe chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo Hush & Hush - Thương hiệu uy tín, chất lượng hàng đầu Hoa Kỳ.

Hush & Hush được sáng lập bởi chuyên gia Marc A. Ronert và vợ ông - chuyên gia da liễu Janna Ronert (nhà sáng lập nên hãng dược mỹ phẩm Image Skincare). Thương hiệu này đang cộng tác với đông đảo chuyên gia da liễu hàng đầu Châu Âu.

Đặc biệt, yếu tố chính làm nên thành công cho Hush And Hush đó là công thức của các sản phẩm hãng làm ra đều được dựa trên nền tảng khoa học hiện đại. Sau hơn 15 năm nghiên cứu, thử nghiệm và thông qua nhiều thử nghiệm lâm sàng, các sản phẩm của Hush & Hush mới chính thức ra mắt thị trường. Nhờ đó, vừa đảm bảo được hiệu quả cao cho sức khỏe, làn da.

Hush & Hush sử dụng nguyên liệu sạch, được nuôi trồng hữu cơ, chứa hàm lượng vitamin, dưỡng chất cao. Điển hình như các thành phần: Nhân sâm, Vitamin C, Vitamin E, Collagen từ vây cá, Kẽm (Zinc), hoa cúc La Mã, rễ cây Nữ Lang, Magnesium, chiết xuất củ nghệ, rau sam, trà xanh, rễ dương xỉ… Với công thức được kiểm định khắt khe, tất cả các sản phẩm của Hush & Hush đều đạt chứng nhận.





Tùy vào nhu cầu chăm sóc da, sức khỏe, bạn có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp với mình như:

● Viên uống cấp ẩm, ngừa khô da Hush & Hush Skin Capsule HYDRATE+: Bổ sung độ ẩm, ngăn tình trạng da mất nước, giúp da căng mọng, ngừa các dấu hiệu lão hóa da.

● Viên uống sáng da Hush & Hush Skin Capsule BRIGHTEN+: Ngăn ngừa quá trình tổng hợp melanin, mờ nám, tàn nhang, đốm nâu, làm đều màu da và chống lão hóa.

● Viên uống trị mụn Hush & Hush Skin Capsule CLEAR+: Giúp làm sạch da từ bên trong, kiểm soát dầu nhờn, ngăn ngừa mụn, mờ thâm mụn và làm đều màu da.

● Viên uống chống nắng Hush & Hush ShieldsUp: Bảo vệ da trước tia cực tím và các tác nhân có hại ngoài môi trường, tăng cường hệ miễn dịch, giúp da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa.

● Viên uống chống lão hóa Hush & Hush Time Capsule: Làm mờ nám sạm, tăng cường sản sinh collagen, giúp da khỏe mạnh, hồng hào và làm chậm quá trình lão hóa.

● Viên uống cải thiện giấc ngủ, giảm stress Hush & Hush Mine Your Mind: Giúp giảm lo âu, mệt mỏi, căng thẳng, thư giãn thần kinh và tạo giấc ngủ ngon giấc, sâu giấc.

● Viên uống chống rụng và phục hồi tóc Hush & Hush Deeply Rooted: Giúp nuôi dưỡng các nang tóc, chống rụng tóc, phục hồi tóc hư tổn, kích thích tóc mọc dày khỏe tự nhiên. Bên cạnh đó, Hush & Hush còn cho ra mắt thị trường các sản phẩm chăm sóc tóc toàn diện là dầu xả, dầu gội và tinh chất kích thích mọc tóc DeeplyRooted.

● Bột Protein thuần chay Hush & Hush Plant YourDay: Thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, tốt cho hệ tuần hoàn máu, thần kinh, tim mạch, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Sử dụng sản phẩm thuần chay đang thịnh hành. Nếu bạn muốn chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe hiệu quả, đừng bỏ lỡ xu hướng này nhé! Với nhiều sản phẩm chất lượng, được thị trường nhiều nước ưa chuộng, Hush & Hush sẽ là gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Hiện nay, bạn có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm tại vienuonghush.vn để được cam kết hàng chính hãng với giá ưu đãi nhất!