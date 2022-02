Xử lý hàng chục 'cò đò' chèo kéo khách ở chùa Hương

Tính đến 12 giờ trưa 12.2, Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, H.Mỹ Đức, Hà Nội) đã đón hơn 3.000 khách tới vãn cảnh, hành hương, tăng nhẹ so với ngày đầu mở cửa (11.2).

Trước đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, chùa Hương phải đóng cửa. Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, Huyện ủy Mỹ Đức đã đề xuất mở cửa đón khách về tham quan chùa Hương vào ngày 16.2, và được TP.Hà Nội chấp thuận.

Tuy nhiên, do nhiều đoàn khách đến và phải ngậm ngùi ra về, Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã lên các phương án đón khách thử nghiệm để tránh người dân vượt hàng chục ki lô mét đến với chùa Hương phải ngậm ngùi ra về.

Từ 5 giờ sáng 11.2, lực lượng chức năng đã ra quân hướng dẫn người dân, tiếp đón du khách đến với chùa Hương.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an H.Mỹ Đức, cho biết trước khi đón khách trở lại, cơ quan này đã lên các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Trong ngày đầu mở cửa đón khách thử nghiệm, Công an H.Mỹ Đức đã phát hiện 7 “cò đò” chèo kéo khách đi đò vãn cảnh chùa Hương, gây mất an ninh trật tự.

Công an H.Mỹ Đức đã xử phạt 6 trường hợp với tổng số tiền 4,2 triệu đồng, nhắc nhở 1 trường hợp; tạm giữ 2 xe máy, 4 bằng lái.

7 “cò đò” đều trú H.Mỹ Đức và đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, cho biết trong ngày thứ 2 mở cửa, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, xử lý thêm hơn 10 “cò đò” chèo kéo khách, gây mất an ninh trật tự và tạo ấn tượng xấu cho du khách.





Theo ông Hiển, giá vé tham quan chùa Hương vẫn như mọi năm, không thay đổi. Cụ thể, vé thắng cảnh 80.000 đồng/người, vé đò 50.000 đồng/người, giá vé cáp treo 180.000 đồng/người.

“Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát và xử lý hiện tượng “cò đò” chèo kéo, chặt chém khách, để người dân yên tâm đến với chùa Hương”, ông Hiển nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù sáng 12.2, tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn có mưa phùn, sương và trời rét, nhưng hàng ngàn người vẫn vượt suối Yến vãn cảnh, lên chùa hành lễ cầu may.

Để chuẩn bị mở cửa chính thức, Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã cho lắp đặt nhiều biển bảng cảnh báo, yêu cầu du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; lập 2 trạm y tế lưu động và nhiều chốt kiểm soát y tế để chủ động xử lý tình huống phát sinh.