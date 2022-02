Xuân Lan nói gì khi được mời lên sàn boxing giải quyết mâu thuẫn với Hà Anh?

Đến với show boxing The Champion, Xuân Lan cho biết cô xuất hiện với tư cách khách mời, cổ vũ cho Trương Quỳnh Anh. Vốn là người yêu thích bộ môn này, ngay khi nghe tin đàn em tham gia chương trình, giám khảo Vietnam’s Next Top Model đã sắp xếp đến dự. Trong tập 10, Trương Quỳnh Anh sẽ có trận so tài gay cấn cùng Diệp Bảo Ngọc.

Chứng kiến đàn em ăn mặc quá điệu đà, nữ người mẫu dí dỏm trêu ghẹo, thậm chí đòi thay cô thi đấu. Đặc biệt, khi được hỏi có sẵn sàng tham gia The Champion mùa 2 không, Xuân Lan đã thẳng thắn nêu quan điểm. Nữ người mẫu cho biết cô rất “máu lửa”, không ngại va chạm với người khác từ ngoài đời đến công việc.

Xuân Lan gây sốc khi chia sẻ: “Tôi đánh là đánh cho đau, có đổ máu chứ không phải theo kiểu tình cảm đâu. Ban tổ chức phải tìm đối thủ cho tôi, gặp người tôi ghét là lên võ đài đánh luôn, không cần giao lưu”.

Đặc biệt, khi thành viên ban tổ chức nhắc đến Hà Anh trong câu chuyện này, Xuân Lan liền phản bác. Cả hai từng gây ồn ào với loạt phát ngôn “chặt chém” thời gian qua trên các phương tiện truyền thông vì bất đồng quan điểm làm nghề.





Tuy nhiên, Xuân Lan cho biết dù cả hai thường "choảng" nhau trên show thực tế nhưng ngoài đời họ hoàn toàn không có “ân oán” như lời đồn đại. Nữ người mẫu nói: “Chị Hà Anh đang làm huấn luyện viên mà, để chị ấy yên chứ em. Chị với Hà Anh có ân oán gì đâu…”.

Tập 10 The Champion sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 15, ngày 19.2 trên kênh VTV3. Tập này, Diệp Bảo Ngọc sẽ đấu tay đôi cùng Trương Quỳnh Anh, hứa hẹn mang đến những phút thi đấu gay cấn giữa hai diễn viên trẻ.