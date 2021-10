Xuất hiện 3 ca bệnh bạch hầu ở Nghệ An

Chiều 22.10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trung tâm này vừa phát hiện 3 trẻ em bị nhiễm bệnh bạch hầu tại xã Hữu Lập (H.Kỳ Sơn, Nghệ An). 3 ca bệnh đang được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Sau khi phát hiện bệnh, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành lập đoàn công tác, phối hợp với chính quyền H.Kỳ Sơn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đoàn công tác đã tiến hành điều tra dịch tễ, lấy 24 mẫu để làm xét nghiệm khẳng định vi khuẩn bạch hầu và rà soát trẻ tại 2 điểm trường tiểu học ở bản Chà Lắn và bản Xốp Thạng (xã Hữu Lập), cho 300 trẻ uống kháng sinh dự phòng bệnh bạch hầu.





Hiện, khu vực xuất hiện các ca bệnh đã được khoanh vùng, cách ly khử khuẩn. Cơ quan chức năng đang rà soát và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn, khống chế căn bệnh này lây lan.