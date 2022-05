Xuất hiện bài khởi động lạ của niềm kỳ vọng HCV môn bơi Nguyễn Huy Hoàng

Những ngày trước khi tranh tài tại SEA Games 31, đội tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục làm quen với đường đua xanh ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình. Nguyễn Huy Hoàng rạng rỡ xuất hiện ở buổi tập. Anh cầm theo quả táo và tranh thủ ăn trước lúc khởi động. Táo là một món ăn yêu thích của Hoàng. Anh cho biết mình có thể ăn táo hoài không ngán. Chàng trai quê Quảng Bình cho thấy một tinh thần sảng khoái trước khi chính thức bước vào công cuộc “gom vàng” cho bơi lội Việt Nam.

Huy Hoàng tận dụng những lan can ở bể bơi để làm dụng cụ tập luyện. Anh bám vào lan can khởi động, làm nóng cơ thể. Sau đó anh tập luyện ở làn bơi riêng, trong khi các làn bơi khác có 2-3 VĐV. Đây có thể là một ưu tiên dành cho "kình ngư" số 1 Việt Nam hiện tại. Anh được kỳ vọng "mở hàng" HCV ở chung kết 1.500m tự do nam vào ngày 14.5. Huy Hoàng vừa là đương kim vô địch nội dung này vừa là người giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 14 phút 58 giây 14. Bên cạnh đó anh còn có nhiệm vụ bảo vệ HCV 400m tự do nam mà anh xuất sắc đoạt được năm 2019 với thành tích 3 phút 49 giây 08. Ở SEA Games năm nay, nội dung 800m tự do nam trở lại sau 1 kỳ không tổ chức cũng là cơ hội để Nguyễn Huy Hoàng săn thêm HCV cho bơi lội Việt Nam.

Một vận động viên đáng chú ý khác trò chuyện trong lúc tập luyện với Nguyễn Huy Hoàng là "kình ngư" Trần Hưng Nguyên. Chàng trai 19 tuổi này đặt mục tiêu bảo vệ HCV 400m hỗn hợp nam và HCV nội dung 200m hỗn hợp nam mà mình xuất sắc đoạt được 3 năm trước tại Philippines.





Năng lượng tích cực của hai VĐV kỳ vọng cho thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái của đội tuyển bơi lội Việt Nam. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại mưa vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.