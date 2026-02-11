Năm nay, các chuyến xe đi qua 15 tỉnh thành: Khánh Hoà, Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Trị (Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh, Nghệ An và xa nhất là Thanh Hóa.

Trong không khí rộn ràng với những bài nhạc xuân vang lên trong lễ tiễn mọi người về quê ở Nhà Văn hoá sinh viên ở phường Đông Hoà, ông Đặng Hùng Mậu (54 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) ngồi lặng lẽ, dường như chưa dám tin mình sắp được về quê.

Khác với đa số người lao động được tấm vé miễn phí từ chương trình, ông Mậu đưa con trai 22 tuổi vào TP.HCM để chữa bệnh. Gần nửa năm qua, ông gửi con trai vào điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (tỉnh Đồng Nai) để đi phụ hồ. Công việc bấp bênh, thu nhập đủ trang trải tiền thuốc men, ăn uống và thuê nhà trọ nên gần tết ông Mậu lo lắng sẽ không được về quê.

Gia đình ông 4 người, giờ chia làm 2 ngả. Trong khi ông đưa con vào miền Nam chữa bệnh thì ở quê vợ ông một mình lo liệu cho đứa con gái nhỏ. Không chỉ khó khăn về kinh tế, ông Mậu còn đau đáu nỗi nhớ vợ con ở quê nhà.

"Gần tết, thấy người ta bắt đầu mua vé mà tôi không biết xoay xở làm sao. May có đứa cháu giới thiệu, giúp tôi điền thông tin đăng ký vé xe Tết sum vầy 2026, 2 ba con tôi mới được về quê", ông Mậu xúc động nói.

Trên chuyến xe xa nhất về Thanh Hóa, sinh viên Lê Thị Phương Thúy (18 tuổi) bày tỏ niềm vui, xúc động khi được tặng vé xe miễn phí. Lần đầu tiên xa gia đình, quê hương vào TP.HCM học tập, Phương Thuý mong ngóng đến ngày tết để được về quê.

Chuyến xe từ TP.HCM về Thanh Hoá xa nhất, khoảng 1.400 km, đi mất khoảng 2 ngày. Phương Thuý cho biết, dịp tết nếu mua vé bên ngoài, tiền xe ngốn hơn 1 triệu đồng. Số tiền đó với nhiều người có thể không lớn, nhưng đó là tiền ăn của Phương Thuý gần nửa tháng.

Vào TP.HCM bán vé số suốt 1 năm, hành trang về quê của 15 người trong xóm trọ của ông Nguyễn Minh Quang (48 tuổi, quê Bình Định cũ) chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo. Đại lý vé số tặng ông Quang lịch xuân, ông nâng níu, gói ghém cẩn thận mang về quê làm qùa.

"Tết được về là mừng rồi. Có năm vì không đủ tiền, tôi cũng không về quê. Năm nay tiết kiệm được tiền mua vé xe, các cháu tôi sẽ có thêm quà tết", ông Quang nói.

Chương trình được khởi động từ ngày 14 - 24.1, ban tổ bắt đầu nhận đăng ký vé xe miễn phí về quê ăn tết. Hàng ngàn học sinh, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người nhiều năm chưa về quê ăn tết được ưu tiên xét chọn.

Hiểu được những trăn trở ấy, chương trình "Tết sum vầy" ra đời và được tổ chức suốt nhiều năm liền với mong muốn đưa được thật nhiều sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà đón Tết cùng người thân. Dù ngoài kia có bao nhiêu bôn ba, mệt nhoài, thì Tết vẫn là lúc để chúng ta gác lại tất cả, quay về với điều thiêng liêng nhất là gia đình.

Chủ đề năm nay "Gác bôn ba, về nhà đón Tết" là mong ước chung của rất nhiều người đang ngồi tại đây. Gác lại những chuyến đi xa, những ca làm kéo dài, những nỗi lo chưa kịp gọi tên… để trở về nhà.

Không chỉ là nhà tài trợ chính cho những chuyến xe nghĩa tình mà công ty Acecook Việt Nam còn gửi tặng 2.000 thùng mì cho những người con xa quê về nhà đón Tết. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn thể hiện sự đồng hành, là tấm lòng sẻ chia của công ty dành cho những người con xa quê.

Khoảng 7 giờ 45 phút, sáng ngày 7.2, mọi người bắt đầu di chuyển lên xe mang theo những phần quà tết về quê. Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Fukui Gaku, đại diện các đơn vị, tổ chức đồng hành vẫy tay chào mọi người. Ai cũng hô thật to nhắn nhủ: "Chúc mọi người thượng lộ bình an, ăn tết vui vẻ nhé".