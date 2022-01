Ý tưởng quà tết kết hợp văn hóa truyền thống Việt - Nhật

Chắt lọc và kết hợp những nét ấn tượng nhất trong tinh hoa văn hóa Việt - Nhật, thương hiệu mỹ phẩm Menard Nhật Bản 62 năm tuổi sáng tạo nên món quà Tết Ngũ Phúc chứa con số 5 tượng trưng cho sự may mắn, cân bằng, hòa hợp viên mãn; 5 sản phẩm Health Food với nguồn nguyên liệu quý giá từ thiên nhiên, bảo vệ sức khỏe toàn diện; và hình tượng 5 vị thần bảo hộ mang phúc lành.

Số 5 may mắn

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, số 5 biểu tượng cho chữ Phúc với các điển cổ, điển tích như: Phúc Mãn Đường, Ngũ Phúc Hoa Mai, Ngũ Phúc lâm môn bao gồm Phú - Quý - Thọ - Khang - Ninh.

Tại Nhật Bản, số 5 cũng mang những ý nghĩa tốt lành, gắn liền với đồng 5 Yên. Chữ 5 Yên được phát âm là Go- En (五 円), với Go mang nghĩa kính trọng, tôn quý và En là mối quan hệ, sự liên kết. Từ ý nghĩa tốt đẹp này, đồng 5 Yên thường được sử dụng làm tiền lì xì hoặc họa tiết trang trí quà Tết trong dịp Seibo - mùa tặng quà cuối năm.

Ngũ linh mang đến ngũ phúc

Dịp năm mới, những món quà mang biểu tượng Ngũ Linh được tin rằng chứa đựng năng lượng phong thủy tốt lành cho gia đình. Hộp quà Ngũ Phúc gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất thông qua hình tượng 5 vị thần bảo hộ Kỳ Lân, Kim Long, Chu Tước, Kim Quy và Hoàng Hổ xuất hiện trên thiết kế phong bao lì xì.

Thần Kỳ Lân, vị thần bảo hộ tôn quý nhất trong văn hóa Nhật Bản, tượng trưng cho sự nhân đức, thiện lành mang đến lời chúc Phúc Đức. Thần Kim Long trong nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản đều tượng trưng cho phú quý và thịnh vượng, là điềm lành Phúc Thịnh. Thần Chu Tước trong văn hóa Nhật Bản được xem là chim phượng hoàng đầu tiên xuất hiện trên thế gian, mang đến nguồn năng lượng tái sinh, trí tuệ và sự may mắn, tượng trưng cho Phúc Lộc. Thần Kim Quy trong văn hóa Việt tượng trưng cho sự thông tuệ, minh mẫn, sức khỏe tốt và tuổi thọ dài lâu, tương ứng với lời chúc Phúc Thọ. Thần Hoàng Hổ cũng là vị thần được văn hóa Việt tôn vinh, giúp trấn giữ, bảo hộ, tiêu trừ tai ách, mang lại may mắn cho gia đạo và sự nghiệp. Từ ý nghĩa ẩn dụ này, thiết kế lì xì hình Hoàng Hổ mang đến lời chúc Phúc An Khang trong năm mới Nhâm Dần.

Món quà thượng phẩm mang đến phúc lành

Năm sản phẩm Health Food trong Hộp quà Ngũ Phúc là thành tựu nghiên cứu của hơn 100 nhà khoa học Menard Nhật Bản trong nhiều thập kỷ. Mỗi thức quà chiết xuất từ những thành phần thảo dược Đông Y quý giá và áp dụng công nghệ bào chế tiên tiến hàng đầu thế giới.





Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống Reishi chứa Linh Chi Đỏ và Linh Chi Đen, nằm trong nhóm “Lục Bảo Linh Chi” - 6 loại Linh Chi quý hiếm, giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho gia đình trong dịp Tết.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Reishi Ginseng chứa 4 thượng phẩm Linh Chi Đỏ và Linh Chi Đen, Hồng Sâm Cao Ly và Sâm Siberia, mang đến công dụng Mạnh sinh lực - Tăng đề kháng - An tinh thần, đón năm mới thêm tràn trề năng lượng và công việc thành công.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống Blueberry Astaxanthin, chứa tinh chất Việt Quất tự nhiên từ những cánh rừng bắc Âu, hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho mắt giúp cho gia đình khỏe mạnh, an vui.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen Gold - Collagen nội sinh công nghệ Peptide Energy Up, bổ sung Glucosamine hoạt hóa và nhóm thảo mộc hỗ trợ, giúp hỗ trợ tăng sinh collagen cho da căng mịn, khớp dẻo dai, thanh xuân thêm lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fairlucent C - hàm lượng vitamin C cao, 1.600mg cùng nhóm năng lượng nhiệt đới đem đến hiệu quả hỗ trợ dưỡng trắng, chống ô xy hóa, hỗ trợ làm đẹp da để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp suốt thời gian du Xuân.

Bên cạnh đó, Menard hợp tác cùng Nhà hàng LukLak sáng tạo nên các công thức bánh và kẹo Ngũ Phúc chứa Nước Sâm Linh Chi Reishi Ginseng và Collagen Gold.

Hộp quà Ngũ Phúc là món quà giao thoa văn hóa Việt - Nhật từ tinh thần Omotenashi - phục vụ khách hàng bằng cả trái tim, Menard trân trọng trao gửi và tri ân Quý khách hàng và Tri kỷ đồng hành trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.