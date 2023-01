Yến Đảo Cần Giờ tổ chức thành công sự kiện khai trương thương hiệu

Tiếp nối chương trình “Người bạn đường”, cuộc thi “Toyota cùng em học An toàn giao thông”, học bổng “Vòng tay nhân ái” và phát sóng thông điệp an toàn giao thông, Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành với Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022.