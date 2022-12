“Yêng hùng xa lộ nhí” tràn khắp làng quê

“Phá làng phá xóm”

Công an P.Đông Lương (TP.Đông Hà) được người dân trình báo về việc có nhóm thanh niên thường xuyên “phá làng phá xóm” bằng những tiếng gầm rú về đêm ở các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Hữu Khiếu, Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt (TP.Đông Hà). Chưa hết, băng nhóm quái đản này thậm chí còn vừa điều khiển xe máy chạy bạt mạng và dùng vỏ chai thủy tinh ném vào nhà dân lúc nửa đêm.

Qua nhiều lần mật phục, cùng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh, Công an P.Đông Lương đã xác định có 8 thanh thiếu niên thực hiện các hành vi trên.

So với TP.Đông Hà, ở thị trấn vùng cao Khe Sanh (H.Hướng Hóa) các “yêng hùng xa lộ nhí” cũng manh động không kém. Đội CSGT - Công an H.Hướng Hóa đã phối hợp Công an TT.Khe Sanh bắt quả tang và xử phạt 13 thanh niên vi phạm hành chính khi tham gia giao thông. Cụ thể, tại tuyến đường Hùng Vương (H.Hướng Hóa), lực lượng chức năng đã tạm giữ 13 xe máy, lập biên bản vi phạm hành chính 13 thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhóm thanh niên này thường xuyên tụ tập, nẹt pô, rú ga, chạy xe máy với tốc độ cao trên đường gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên địa bàn H.Hướng Hóa. Đặc biệt, có trường hợp vừa không đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm chở người không đội mũ bảo hiểm còn không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Nhưng đỉnh điểm của trò chơi “liều mạng” này từng được ghi nhận ở Quảng Trị là vụ câu lạc bộ Sirius Quảng Trị “phượt tự do” tổ chức đua xe dọc biển Quảng Trị.

Công an H.Gio Linh đã triển khai lực lượng kiểm tra hành chính các phương tiện và phát hiện câu lạc bộ nói trên đã tập trung khoảng 50 phương tiện gồm xe mô tô, xe gắn máy do các thanh thiếu nhi, học sinh điều khiển, có các hành vi đua xe, nẹt pô, thay đổi đặc tính phương tiện.

Cần giải pháp mạnh tay

Trong vụ việc mà Công an P.Đông Lương vừa xử lý, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo công an phường cho biết đã mời các thanh thiếu niên cùng phụ huynh đến cơ quan làm việc để có biện pháp răn đe, phòng ngừa chung. “Tại đây, các thanh thiếu niên nêu trên đã thừa nhận hành vi của mình và cho rằng làm vậy chỉ là… thú vui”, vị này thở dài nói.





Thi nhau độ, chế xe Song song với sự gia tăng về vấn nạn nẹt pô, tập trung đua xe… thì tình trạng “độ” xe cũng tăng lên rõ rệt. Trong đó, có khá nhiều học sinh sử dụng xe mô tô, xe máy dưới 50 cc đã thay đổi thiết kế. Các xe thường được “phẫu thuật” làm cho tiếng nổ lớn hơn để tiện… làm ồn làng xóm. Không ít thanh thiếu niên hiểu, nắm khá rõ việc chế, độ xe là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vì “đam mê”.

Theo phân tích của công an phường, lỗi không chỉ của các em mà còn do phụ huynh không nắm bắt, quản lý được hoạt động của con cái để các em lên mạng xã hội, làm quen, lập nhóm, tụ tập, trốn nhà đi chơi xuyên đêm và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc đua xe, phá làng phá xóm.

Trong khi đó, thực trạng “đua xe” nở rộ ở TT.Khe Sanh thực sự làm người dân bất an, bức xúc. Trước đây, nhiều người dân trên địa bàn thường đi bộ tập thể dục vào buổi tối ở tuyến đường Hùng Vương và một số tuyến đường lớn khác ở thị trấn, nhưng từ ngày xuất hiện nhóm thanh niên tụ tập đua xe, họ đành tránh đi nơi khác. Người dân sống ở khu vực nhóm thanh niên hay tụ tập cũng ngại đi ra đường. “Tôi nghĩ cần phải có giải pháp mạnh tay hơn với bọn trẻ, vốn rất cần được uốn nắn”, ông Hoàng Văn Toàn, một người dân ở TT.Khe Sanh, đề xuất.

Với vụ việc “đua xe có tổ chức” ở Cửa Việt, Công an H.Gio Linh vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý. Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết thường từ đầu năm học đơn vị đã kết hợp với chính quyền và nhà trường tổ chức phổ biến pháp luật về giao thông cho học sinh, tuy nhiên thời gian gần đây diễn biến thực tế ngày càng phức tạp. “Chúng tôi đang tăng cường tuần tra xử lý. Đối với tuyến quốc lộ là lực lượng công an tỉnh, đối với các tỉnh lộ, huyện lộ và các tuyến đường nhỏ hơn sẽ do công an các địa phương xử lý. Quan điểm của chúng tôi là ngoài nhắc nhở còn tạm giữ phương tiện, xử phạt răn đe. Thậm chí là phạt luôn cả chủ phương tiện đã giao xe cho các em, những người chưa đủ điều kiện lái xe lại còn đánh võng, lạng lách, đua xe….”, thượng tá Hùng nói.

Cũng theo thượng tá Hùng, lực lượng CSGT rất cần sự hỗ trợ của nhà trường, phụ huynh, đặc biệt là việc cấm học sinh đi xe máy phân khối lớn tới trường.