YOO Inspired by Starck - Thương hiệu BĐS hàng hiệu được ưa chuộng hàng đầu thế giới

Là nhà thiết kế đương đại nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới, Philippe Starck dành sự quan tâm lớn đến hành tinh và tầm nhìn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông kiên định với tôn chỉ: Sáng tạo, dù ở trong bất kỳ thể thức nào, cũng phải làm cho cuộc sống của càng nhiều người trở nên tốt đẹp hơn càng tốt. Ở Philippe Starck, người ta thấy được một tinh thần tự do trong một tài năng xuất chúng.

Với hơn 10.000 sản phẩm đã hoàn thành và sắp sửa ra mắt, từ loa đến đèn chùm, từ mô tô đến siêu du thuyền, Starck làm được tất cả. Các khách sạn do ông thiết kế đều nắm giữ vị thế đình đám trên thị trường. Các đồ vật hằng ngày qua bàn tay tạo tác tuyệt vời của Stark, theo cách riêng của chúng, cũng không kém phần ngoạn mục so với các thiết kế nội thất đỉnh cao của ông.

Kiên định với sứ mệnh mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, những sản phẩm do Philippe Starck tạo ra luôn là niềm khao khát của công chúng toàn cầu. Starck thiết kế nhà ở, khách sạn và nhà hàng giống như cách một đạo diễn làm phim. Ông phát triển một kịch bản nhằm đưa mọi người thoát khỏi sự đơn điệu thường nhật để đến với thế giới của sự sáng tạo và trí tưởng tượng.

Thương hiệu bất động sản hàng hiệu dẫn đầu thị trường

Với tài năng thiết kế và sáng tạo không giới hạn của mình, Starck đã hợp tác với nhà phát triển bất động sản hàng đầu John Hitchcox thành lập nên thương hiệu YOO vào năm 1999. Sau hơn 20 năm phát triển, YOO đã trở thành thương hiệu thiết kế nhà ở và khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 85 dự án tại 36 quốc gia.

Tính riêng trong mảng bất động sản hàng hiệu “non-hotelier” toàn cầu, YOO là thương hiệu tiên phong và chiếm tỷ trọng thị phần lớn nhất với 72% tổng số dự án đã hoàn thành. Trong khi nhiều thương hiệu mới liên tục gia nhập thị trường, làm thị phần toàn ngành “non-hotelier” tăng từ 16% vào năm 2010 lên 28% vào năm 2020 và dự kiến đạt 40% vào năm 2025, YOO vẫn giữ vị thế hàng đầu.

Chiếm đến gần một nửa số dự án tại YOO, YOO Inspired by Starck luôn được ưa chuộng bởi những khách hàng thích tìm kiếm sự sáng tạo, thanh lịch và đậm dấu ấn vượt thời gian. Có thể kể đến như Khun by YOO (Thái Lan), YOO Cumbayá (Ecuador), G By YOO (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), YOO Montreal (Canada), YOO Berlin (Đức), YOO Pune (Ấn Độ), YOO NW8 (London, Anh), YOO Punta Del Este (Uruguay), Icon Vallarta (Mexico)…





Năm 2021, vượt qua những cái tên lừng danh trong cuộc đua bất động sản hàng hiệu “non-hotelier”, YOO Inspired by Starck cùng với The Ritz-Carlton và Four Seasons tiếp tục nằm trong top 3 thương hiệu hàng đầu thế giới (theo báo cáo của Savills). Cũng trong một công bố trước đó của Savills, YOO Inspired by Starck đã chiếm giữ vị trí hàng đầu vào năm 2020 với số lượng dự án hoàn thành và đang triển khai cao vượt trội hơn hẳn các thương hiệu khác. YOO Inspired by Starck là cái tên được ưa chuộng hàng đầu ở châu Âu, châu Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương.

Dự án đầu tiên của YOO Inspired by Starck tại Việt Nam

Đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, YOO Inspired by Starck đã chọn kết hợp với một chủ đầu tư xứng tầm - Tập đoàn Hưng Thịnh. Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật tại phân khu Hollywood Hills thuộc “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn (Quy Nhơn, Bình Định) sẽ là dự án tiếp theo tự hào góp mặt trong danh mục tuyệt tác để đời của YOO.

Tin tưởng về sự hợp tác tiềm năng này, ông Rich Millar - Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của YOO chia sẻ: “Starck rất yêu Việt Nam. Khi chúng tôi giới thiệu dự án cho Starck và cho ông ấy thấy những gì có thể làm tại sườn đồi xinh đẹp này, Starck đã hoàn toàn đồng ý. Những căn biệt thự tinh tế với tầm nhìn tuyệt mỹ ra đại dương sẽ là lời chào sân hoàn hảo từ thương hiệu YOO Inspired by Starck gửi đến nhà đầu tư Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ có không ít người ngạc nhiên, trông đợi và vui mừng”.

Bộ sưu tập biệt thự thanh lịch và tinh tế đến từ YOO Inspired by Starck sẽ “nối dài” danh mục kiệt tác trên miền kỳ quan MerryLand Quy Nhơn, xứng đáng là di sản truyền đời đại diện cho những giá trị vượt trội và một chuẩn mực sống thượng lưu mới mẻ tại Việt Nam.