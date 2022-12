Zack Tabudlo trở thành 'hiện tượng Việt Nam' với bản hit 'Pano'

Zack Tabudlo, 21 tuổi, là ca - nhạc sĩ người Philippines và được mệnh danh là "Ed Sheeran của Philippines". Anh bắt đầu con đường âm nhạc của mình với cuộc thi The Voice Kids Philippines mùa đầu tiên, nhưng may mắn chưa mỉm cười...

Năm 2020, Zack Tabudlo chính thức ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với hãng đĩa Island Records Philippines (trực thuộc Universal Music Group Philippines). Từ đây, con đường âm nhạc chuyên nghiệp của anh mới chính thức bắt đầu và trở thành hiện tượng âm nhạc của đất nước này.

Zack Tabudlo được khán giả biết đến với ca khúc đầu tay Nangangamba và loạt bản hit khác như: Binibini, Habang Buhay, Give me your forever... Ca khúc Binibini của anh từng "gây bão" và đứng đầu bảng xếp hạng Những ca khúc viral nhất năm 2022 của Spotify. Give me your forever cũng được khán giả yêu mến, đặc biệt hơn khi anh phát hành bản song ca cùng ngôi sao Thái Lan - Billkin.





Dù vậy, phải đến bản Pano, cái tên Zack Tabudlo mới để lại dấu ấn như một hiện tượng âm nhạc mới ở khu vực Đông Nam Á. Pano vốn là một đĩa đơn được phát hành từ cuối năm 2021, nhưng đến tháng 11.2022, với những video viral trên nền tảng TikTok, ca khúc đã thật sự gây sốt bên ngoài biên giới Philippines. Bản ballad lãng mạn cùng phần lời cảm xúc kể về mối tình đơn phương dành cho người ấy đã giúp Pano nhanh chóng đi vào trái tim người yêu nhạc.

Không chỉ hot trong nước, Pano nhanh chóng xâm chiếm các nền tảng mạng xã hội cũng như bảng xếp hạng âm nhạc các nước: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam... Tính riêng tại Việt Nam, Pano đã vào Top 15 bảng xếp hạng Spotify Daily, Top 50 Billboard Vietnam Hot 100 và cả top thịnh hành YouTube - một thành tích khó nhằn đối với các ca khúc quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Trước sự đón nhận của người hâm mộ Đông Nam Á, Zack Tabudlo đã cho ra mắt các lyrics video như lời tri ân đến khán giả với phần lời được dịch sang tiếng Việt, Indonesia, Thái Lan và Malaysia trên kênh YouTube chính thức của mình. Người hâm mộ Việt Nam cũng đã góp sức giúp chiếc lyric video này nhanh chóng đạt 1 triệu views và lọt Top 12 Âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Zack Tabudlo cũng hy vọng sẽ sớm có ngày đến Việt Nam để người hâm mộ có thể trực tiếp thưởng thức giọng hát của mình cùng bản hit Pano.