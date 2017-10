Theo PhoneArena, tùy chọn Do Not Disturb đặt trong thẻ Driving được kích hoạt, điện thoại sẽ không thông báo các tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi đến nếu cảm thấy rằng bạn đang trong tình trạng lái xe.

tin liên quan Cách kích hoạt chế độ tránh làm phiền khi đang lái xe trên iPhone Do Not Disturb là tính năng mới trong iOS 11, được Apple cung cấp nhằm đảm bảo người dùng tập trung lái xe, tránh phiền hà bởi các thông báo hoặc cuộc gọi đến điện thoại của mình. Bằng cách này, nếu bạn đang cầm lái sẽ không nhận ra các cuộc gọi và tin nhắn văn bản giúp không bị phân tâm khi lái xe. Sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường là điều không nên, bởi đó là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tai nạn do tài xế bị phân tâm. Bằng cách này, nếu bạn đang cầm lái sẽ không nhận ra các cuộc gọi và tin nhắn văn bản giúp không bị phân tâm khi lái xe. Sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường là điều không nên, bởi đó là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tai nạn do tài xế bị phân tâm.

Các cảm biến trong điện thoại và Bluetooth kết hợp với Pixel 2 hoặc Pixel 2 XL sẽ cho biết chiếc xe bạn đang ngồi ở trạng thái di chuyển. Nhược điểm của tính năng này là nó không phân biệt được giữa người lái xe và một hành khách trong cùng một chiếc xe. Vì vậy, trong trường hợp không lái xe, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng Do Not Disturb, nếu không Do Not Disturb sẽ tự động bật khi Pixel 2 hoặc Pixel 2 XL xác định bạn đang ở trong một chiếc xe di chuyển.

Tính năng Do Not Disturb như là một phần trong ứng dụng Pixel Ambient Service có trên Google Play Store. Ứng dụng này cho phép người dùng thiết bị Pixel mới tìm ra tên của một giai điệu trong tầm nghe, dựa trên cơ sở Always On. Khả năng cứu sống người sử dụng có thể được phát hiện trên Google Play Store thông qua ảnh chụp màn hình về các tùy chọn trong trình đơn.

Dĩ nhiên người dùng cũng có thể vô hiệu hóa tính năng này ngay cả khi đang lái xe thông qua tùy chọn có sẵn bên trong phần thiết lập. Lúc này, họ sẽ thực hiện cuộc gọi hay đọc tin nhắn văn bản khi đang lái xe.

tin liên quan Apple tung ra phiên bản iOS 11 Rạng sáng 20.9 (theo giờ Việt Nam), Apple chính thức tung ra bản cập nhật iOS 11 đến người dùng toàn cầu.

Kiến Văn