Sinh ra và là lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở vùng cao nguyên đá, sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Hà Nội, Hải quyết tâm bám trụ Thủ đô tìm việc với mong muốn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau một thời gian mưu sinh bằng việc kinh doanh các món đặc sản vùng Tây bắc qua mạng, Hải nộp đơn và được nhận vào làm tại một khách sạn lớn. Tại đây, Hải gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cô gái bằng tuổi tên Nhu, quê ở Yên Bái. Do bất đồng về quan điểm sống, khoảng 1 năm sau đó, Hải và bạn gái chia tay nhau và trở thành… đôi bạn thân.

Thi thoảng, chị Nhu vẫn đặt hàng các món đặc sản Tây bắc của Hải. Trung tuần tháng 11.2015, chị Nhu gọi điện cho Hải đặt mua lạp sườn và hẹn 3 ngày sau giao hàng. Đúng hẹn, Hải mang hàng đến phòng trọ của chị Nhu ở đường Lê Trọng Tấn (P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Do không đủ tiền, chị Nhu khất nợ Hải 500.000 đồng và hẹn ít ngày sau sẽ trả.

Khuya 22.11.2015, Hải rủ hai người bạn là Phan Ngọc Dũng (22 tuổi, quê ở H.Tam Nông, Phú Thọ) và Lương Thành Phú (20 tuổi, quê ở H.Thường Xuân, Thanh Hóa) đi uống rượu. Sau cuộc nhậu, Hải nói hai người bạn theo mình đến phòng trọ của chị Nhu đòi tiền. Đến nơi, Dũng lên giọng dọa nạt thì bị chị Nhu lấy ví đập vào mặt. Chị Nhu cầm chiếc điện thoại Iphone 5 gọi cho ai đó tới ứng cứu, nhưng bị Phú ôm lại để Dũng giật điện thoại đưa cho Hải nên xảy ra cãi vã.

Không muốn tình hình thêm căng thẳng, chị Nhu đã trả tiền cho Hải và xin lại chiếc điện thoại. Hải định trả cho người yêu cũ thì Dũng nói đưa cho anh ta. Dũng sau đó đập chiếc điện thoại vỡ tan rồi cùng 2 người bạn rời khỏi xóm trọ. Chị Nhu gửi đơn tới Công an Q.Hoàng Mai tố cáo 3 thanh niên trên. Cơ quan công an khẩn trương điều tra, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hải, Dũng và Phú.

Nước mắt những người mẹ

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra cách đây không lâu, Hải đã bật khóc vì ân hận. “Một mình mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn, giờ chưa báo hiếu được ngày nào mà lại để mẹ lo lắng thêm. Tôi có lỗi với mẹ và cả nhà nhiều quá”, Hải nói. Khi nghe con trai thuật lại nguyên nhân bị bắt vì giúp bạn đòi nợ 500.000 đồng, mẹ bị cáo Dũng và mẹ bị cáo Phú đã không cầm được nước mắt.

Theo lời hai người mẹ này, Dũng và Phú đều là người dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dũng học hết lớp 10 thì nghỉ học rồi xuống Hà Nội làm bảo vệ khách sạn, lương gần 4 triệu đồng/tháng, còn Phú là học sinh khá nhưng do bố mất sớm, kinh tế khó khăn nên cũng bỏ học đi làm thuê kiếm sống.

Trò chuyện với chúng tôi, mẹ bị cáo Dũng nói trong nước mắt: “Ở nhà các cháu ngoan ngoãn nhưng sao lại hành xử dại dột, thiếu suy nghĩ như thế cơ chứ. Nợ tiền thì người ta sẽ trả, nếu họ không trả thì đã có pháp luật xử lý. Việc các cháu nửa đêm kéo đến nhà người ta đe dọa là không chấp nhận được. Các cháu biết lỗi rồi, tiền bồi thường cũng đã đưa cho người ta rồi. Tôi chỉ mong tòa xem xét hoàn cảnh và cả sự thiếu hiểu biết pháp luật mà xử phạt các cháu nhẹ thôi, để các cháu có cơ hội sớm làm lại cuộc đời”.

Trong khi đó, Hải khai trước tòa: “Bức xúc vì nghĩ bị Nhu quỵt tiền nên bị cáo không kiềm chế được cảm xúc mà hành xử như vậy và giờ bị cáo đang phải trả cái giá quá đắt, đánh mất hết cả tương lai”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hải 9 năm tù, Phú 7 năm tù cũng về tội cướp tài sản. Riêng bị cáo Dũng, ngoài hình phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản còn phải nhận thêm 6 tháng tù về tội huỷ hoại tài sản.

Sau khi tòa tuyên án, mẹ bị cáo Hải nói với chúng tôi rằng, chỉ vì một hành động sai lầm không đáng có mà 3 thanh niên đã phải trả giá quá đắt. Bà mong bài học từ vụ án này sẽ cảnh tỉnh mỗi người, để không tự gây ra những hậu quả đáng tiếc.

