Bão dồn dập trên biển, đất liền mưa lũ khắp nơi

Đề phòng dịch bệnh trên cả cây trồng và gia súc

Do vậy, trên khu vực tây Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, kể cả Ấn Độ Dương, những cơn bão nhiệt đới hoạt động mạnh mẽ và dồn dập một cách bất thường. Trong 5 - 10 ngày tới, có 3 cơn bão trên tây Thái Bình Dương, hai cơn trên Biển Đông ảnh hưởng đến nước ta và một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng đến Đài Loan, Trung Quốc.

tin liên quan Mưa to, đường 'thành sông' người chịu kẹt xe đến trưa cửa ngõ phía Đông Dù đã trưa nhưng một số đường trên địa bàn TP.HCM vẫn còn ngập sâu, người dân bị kẹt xe, phương tiện chết máy la liệt.

Từ ngày 14 - 17.10, bão số 11 (Khanun) là bão thứ 20 trên khu vực tây Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến các vùng biển, sau đó tiến về phía đất liền bắc Trung bộ và nam đồng bằng Bắc bộ. Bão sẽ gây mưa to đến rất to từ thứ hai (16.10) và đợt mưa này sẽ còn kéo dài ngay cả sau khi bão suy yếu trên đất liền.

Trong khi đó không khí lạnh từ phía bắc tiếp tục tràn về với cường độ khá mạnh ngày 15 và 16.10, ảnh hưởng đến phía bắc nước ta. Tổ hợp hình thế thời tiết này sẽ gây mưa lũ lớn trên diện rộng cả miền Bắc cho đến miền Trung, có khả năng nhiều nơi có lũ lịch sử do lũ chồng lũ.

Miền Bắc trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21oC, vùng núi có nơi 15 - 16oC, mưa to tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển.

Tiếp theo cơn bão số 11, từ ngày 16 - 17.10 có khả năng một áp thấp hình thành trên khu vực nam Biển Đông gần miền nam Philippines (phía đông Trường Sa) và mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc (nhưng do không khí lạnh phía bắc suy yếu nên hướng di chuyển có thể thay đổi hoặc có diễn biến phức tạp).

Bão có khả năng đi ngang qua giữa Biển Đông ảnh hưởng đến quần đảo Trường Sa, sau đó tiến về vùng biển và đất liền các tỉnh ven biển miền Trung (từ nam đèo Hải Vân đến Khánh Hòa) trong khoảng từ 20 - 24.10. Như vậy, mưa lũ cả miền Bắc và miền Trung, Tây nguyên, vùng mưa to lũ lớn mở rộng dần xuống phía nam.

tin liên quan Đại tang nơi xóm núi thanh bình Cơn mưa rả rích từ sáng sớm 13.10 ở xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) như hoà cùng nước mắt của những gia đình có người thân tử nạn trong vụ sạt lở núi thảm khốc xảy ra sáng 12.10.

Miền Trung mưa do hoàn lưu bão số 11 trong suốt cả tuần sau, vùng trọng tâm mưa lũ và gió xoáy là từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Còn các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong những ngày đầu tuần chịu ảnh hưởng rìa hoàn lưu cơn bão số 11, sau đó là cơn bão khác nên cũng có thời tiết xấu, mưa to đến rất to tập trung từ thứ tư đến đầu tuần tiếp theo. Cả miền Trung và bắc Tây nguyên cần đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh cùng lũ quét sạt lở đất, lũ lớn.

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu với trường gió tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần (do có hai cơn bão trên Biển Đông), thời tiết có mưa tập trung từ trưa đến chiều tối, có lúc mưa cả về đêm, các tỉnh ven biển, miền Đông, TP.HCM có nơi mưa to và gió giật mạnh, sấm sét trong cơn giông.

Trong điều kiện thời tiết xấu có nhiều diễn biến phức tạp, dịch bệnh có thể tràn lan cả đối với cây trồng vật nuôi. Đối với các tỉnh miền Nam, trời lạnh ban đêm, có sương mù nhiều và mưa ẩm vào chiều tối, cần chú ý thăm đồng thường xuyên do bệnh đạo ôn có khả năng phát triển trên lúa mùa và các diện tích đông xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ. Nhiều vùng sạ lúa đông xuân chú ý thoát nước để chống ngập úng và ốc bươu vàng.

tin liên quan TP.HCM sẽ còn mưa to kèm dông từ tối nay đến chủ nhật Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, toàn Nam Bộ trong đó có TP.HCM sẽ còn có mưa to kéo dài kèm dông, có nơi mưa rất to vào đêm nay, ngày mai và cả chủ nhật.

