Các cơ quan, tổ chức đều có nội quy để cán bộ, nhân viên tuân theo. Đó cũng là nét văn hóa của mỗi cơ quan, tổ chức. Và hiện nay, mỗi nơi đều có nội quy riêng, không đồng nhất. Do đó, bộ quy tắc ứng xử áp dụng cho công chức nên là nền tảng chung. Vấn đề là có khả thi hay không, vì tôi thấy có nhiều điểm chưa phù hợp. Cao Văn Nhân

Theo tôi, những quy tắc trong bài báo đề cập không nên ở bắt buộc, mà chỉ nên khuyến khích. Mỗi người đều có sở thích riêng, cái "gu" của mỗi người tạo ra sự đa dạng, phong phú của xã hội. Chúng ta chỉ nên phê phán những điều gì quá lố. Quan niệm về cái đẹp của mỗi cá nhân là điều không thể gượng ép. Vì vậy, nếu ban hành thành ra bộ quy tắc thì e rằng hơi khiên cưỡng. Võ Thị Phương Ánh

(Q.8, TP.HCM) An Phong - Duy Khang

(thực hiện)