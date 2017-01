* Hà Nội vừa lắp đặt thêm dải phân cách cứng cho tuyến BRT, tiếp tục bùng lên 2 luồng tranh cãi trên mạng xã hội giữa bảo vệ và phản đối BRT. Bà nghiêng về bên nào?

Thực tế sau một tháng thử nghiệm buýt nhanh, các phương tiện vẫn không nhường đường, vẫn lấn làn BRT, Hà Nội mới lắp đặt dải phân cách cứng. Có thể nói do ý thức của một số người quá kém, nên buộc phải lắp đặt phân cách dành làn riêng cho BRT. Nhiều nước có làn riêng nhưng họ không cần làm dải phân cách cứng, nhưng các phương tiện cũng không tham gia vào làn xe buýt.

Tôi ủng hộ buýt nhanh như một giải pháp thí điểm, tiên phong để người dân bắt đầu có ý thức về phương tiện công cộng. Trên nhiều diễn đàn, ý kiến ủng hộ BRT có nhiều, nhưng ý kiến phản đối nó cũng không ít, và không phải những người phản đối nó không có lý.

* Cái lý của người phản đối BRT là gì, thưa bà?

Phải thừa nhận một điều là buýt nhanh của Hà Nội chưa nhanh hẳn theo tiêu chuẩn thế giới. Và ngay cả hiện nay, khi đã được dành riêng làn đường, tốc độ buýt nhanh có thể sẽ nhanh hơn nhưng cũng chưa phát huy được hết tác dụng của nó. Vấn đề của hệ thống buýt nhanh Hà Nội là mới có 1 tuyến mà chưa thành mạng lưới, buýt nhanh hiện nay mới là cánh én nhỏ được Hà Nội gửi gắm thông điệp báo hiệu mùa xuân mới, thay đổi tư duy của người dân, báo hiệu một giai đoạn chuyển mình trong việc sử dụng giao thông công cộng của người dân. Nhưng một tuyến buýt nhanh cũng chỉ như một cánh én nhỏ, phải là nhiều cánh én thì mới làm nên mùa xuân.

Rõ ràng, việc dành riêng một làn đường cho BRT, xét về hiệu quả thực sự hiện nay, còn kém. Nếu nhìn bất kỳ bức ảnh nào chụp buýt nhanh sẽ thấy, số lượng người được đi nhanh hơn trên xe buýt nhanh quá ít ỏi so với số lượng người bị ùn tắc, chậm cả tiếng đồng hồ do phải chen chúc trên làn đường còn lại. Người dân có lý do để bức xúc, khi những làn đường vốn đã chật hẹp lại bị cắt hẳn một làn cho xe buýt, chỉ còn 2 làn mỗi bên cho ô tô, xe máy chen lấn. Và như đã nói, ý thức tham gia giao thông của người dân còn kém, ô tô không đi theo làn ô tô, xe máy chen làn ô tô tạo thành hỗn độn càng tăng thêm ùn tắc.