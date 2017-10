Đoạn cống chưa an toàn là do vướng mặt bằng? Chiều 11.10, PV Thanh Niên đặt câu hỏi với ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP.Đông Hà, về việc: Vì sao cái cống nước nguy hiểm như thế vẫn tồn tại giữa lòng TP, gây ra cái chết của em Lê Văn Sang? “Cách đây 5 năm có 1 vụ như vậy rồi. Mấy năm qua, chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân phải cẩn thận khi đi qua chỗ đó, đồng thời kiến nghị lên cấp trên để xử lý”, ông Thắng nói và cho rằng: “Đoạn cống đó nằm trên dự án đường Trường Chinh do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Khi triển khai gần đến chỗ đoạn cống, thì UBND TP và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh không làm tiếp được vì có 6 - 7 hộ dân chưa đồng thuận mức đền bù. Vì thế, 5 năm qua mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ”. Thanh Niên đã liên hệ ông Nguyễn Trí Hữu, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, nhưng bất thành. Nguyễn Phúc