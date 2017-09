Chiều nay sẽ có khoảng ½ tỉnh thành Nam bộ có mưa dông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trong khoảng 2-3 ngày tới, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối.

Trong 2 ngày qua, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao. Mực nước thực đo cao nhất tính đến 7 giờ ngày 20.9 tại một số trạm xấp xỉ và cao hơn báo động (BĐ) III. Mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên và đạt mức cao nhất vào các ngày 21-22.9 (mùng 2-3 tháng Tám Âm lịch).

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Đỉnh triều cao nhất trong đợt này tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,52 – 1,55m (cao hơn BĐ III 0,02 - 0,05m), thời gian xuất hiện trong ngày từ 5 – 6 giờ và từ 17 – 18 giờ; trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) ở mức cao hơn BĐ III khoảng 0,20 - 0,22m.

Như vậy từ hôm nay đến ngày 22.9, người dân TP.HCM và TP Thủ Dầu Một có khả năng đối mặt cùng lúc với triều cường kết hợp mưa.

Mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ sẽ lên nhanh trong 1-2 ngày tới và đạt mức cao nhất vào các ngày 21-22.9. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này tại trạm Cần Thơ (Sông Hậu) lên mức 1,90m (xấp xỉ BĐIII), tại trạm Mỹ Thuận (Sông Tiền) lên mức 1,80m (xấp xỉ BĐ III).

Chí Nhân