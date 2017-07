Khoảng 12 giờ trưa nay (16.7), đất liền tránh bão, tàu chở đoàn cán bộ của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương gồm 8 cán bộ kỹ thuật lắp đặt thiết bị khí tượng thủy văn tại đảo Ngư (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) bị hỏng máy, trôi tự do giữa sóng to, gió lớn.

Nhận được thông tin cứu hộ từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy và Hải đội 2 phối hợp cùng ngư dân khẩn trương cứu hộ tàu bị nạn.

Sau hơn 1 giờ cứu nạn, lực lượng cứu hộ đã đưa được tàu và 8 cán bộ của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào đất liền an toàn.

Khánh Hoan