Mỗi năm cứ dịp cận tết, nhiều loại cây trái, hoa kiểng độc lạ lại khiến nhiều người lùng sục dù giá thành của những thứ này không rẻ chút nào. Nếu năm ngoái, mọi người thi nhau đặt mua dưa lê thần tài, bưởi hồ lô hay nấm linh chi bon sai thì năm nay, dừa song kê hay còn gọi là dừa in hình gà lại được có dịp "lên ngôi".

Anh Nguyễn Quang Huy, người đưa ra thị trường dừa song kê, đồng thời là chủ cơ sở dừa Phát Tài, (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết ý tưởng in hình gà lên trái dừa nhen nhóm từ việc những sản phẩm vẽ, khắc lên trái cây luôn hút hàng dịp tết.

VIDEO: Dừa in hình gà cháy hàng dịp cận tết - Thực hiện: Vũ Phượng

"Được sự góp ý của một vài người quen ở Bến Tre, từ đầu năm 2016 tôi đã quyết định in hình lên dừa để phục vụ tết Đinh Dậu. Phải mất tới vài tháng in thử, tôi mới cho ra được một trái dừa in hình với nhiều chi tiết tinh xảo như hiện nay", anh Huy chia sẻ.